Beneficiarios revelan que las empresas de giro no entregan dólares por escasez de la divisa





02/03/2023 - 07:18:40

El Deber.- Desde el jueves pasado tanto Western Union como algunas agencias de More Money Transfer solo entregan bolivianos. Analistas dicen que es en respuesta a la incertidumbre y las amenzas de la ASFI -Me enviaron 300 dólares de Estados Unidos.

-¿Qué relación tiene con el que le envía?

-Es un familiar que cada dos meses me hace este tipo de envío. Por favor, lo quiero en dólares

-Hum, no podrá ser, desde el pasado jueves por falta de dólares, solo estamos entregando en bolivianos.

-¡Es un abuso! Este país lentamente se está volviendo Venezuela.

Así, una beneficiaria de remesas familiares, con acento venezolano, salió ofuscada de una de las sucursales de Western Union (cerca de la plaza 24 de Septiembre)

Este periodista también probó suerte en la misma sucursal.

-Buenos días. Habitualmente mi padre me envía dinero desde Los Ángeles ¿Los podré seguir retirando en dólares como antes?

-Buen día. No señor. Desde el jueves o viernes por la falta de dólares en todos los Western Union solo se entrega bolivianos.

-Pero si me están enviando en dólares ¿cómo puede faltar?

-Eso es lo que le puedo informar. Si tenemos dólares se lo cambiamos a Bs 6,86.

-Gracias. Ya a la salida del mismo lugar, una señora de unos 60 años lamentó que los $us 200 que sus hijos le enviaron desde Chile los tuvo que recibir en bolivianos, pero como ella ahorra en el billete estadounidense, cruzó la plaza 24 de Septiembre y compró dólares a los librecambistas a Bs 6,97. Esta situación se repitió en la agencia More Money Transfer, de La Ramada (Isabel La Católica), que trabaja con una entidad financiera, donde tanto a la señora Amalia, como al señor Ramón (no quisieron dar sus apellidos) les informaron que el dinero enviado de España como de Brasil -respectivamente- se le pagaría en bolivianos a pesar de ser una remesa en dólares. Esto por la escasez de la divisa en el país. Para cerciorarnos de esta información hablamos con el agente operador de la entidad financiera que trabaja con More Money Transfer y detalló que hace una semana -por la falta de dólares- ya no se entrega esta moneda a los que reciben remesas familiares. “Están faltando dólares. Usted sabrá, por eso se está haciendo esto”, señaló el ejecutivo financiero. Mientras que, desde la agencia de More Money Transfer de la localidad de Warnes explicaron que dentro de lo posible están tratando de entregar dólares, siempre que el envío sea en esa moneda. “Si a usted le envían en dólares su derecho, si así lo quiere, es retirarlo en dólares. Antes la entrega era inmediata. En estos últimos días tardamos un poco más, pero apenas recibimos los dólares de las remesas, llamamos al beneficiario que está esperando y le entregamos sus dólares. Solo les pedimos paciencia”, precisaron telefónicamente desde la empresa de giros. Mauricio Ríos García, analista financiero, dijo que esta situación se debe al mal manejo del problema que está realizando el Gobierno en donde la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero amenaza con medidas penales a cualquier persona que divulgue información falsa sobre la escasez de dólares con una condena de hasta diez años en prisión, un aspecto que para Ríos en vez de traer certidumbre, despierta temor y dudas. “Lo que sucede con las remesadoras no es otra cosa que una reacción de temor y dudas. La gente y las empresas empiezan a dudar de la capacidad de las autoridades para gestionar el problema. Se necesita certidumbre. No amenazas. Ojalá la duda no salte al sistema financiero, ahí el tema sería más serio y delicado. Debe haber señales claras de confianza”, remarcó Ríos. También Jaime Dunn, experto financiero, indicó que esta situación se da debido a que algunos agentes económicos, ante la falta de una reacción clara y firme de las autoridades del Gobierno, realizan actos de especulación. Hizo notar que el Gobierno debe hacer un llamado a la cordura. Debe tener un comportamiento proactivo que no se limite a la amenaza, sino que busque brindar información detallada y oportuna.

“La remesadoras no son empresas financieras, si bien trabajan con los bancos tienen otra lógica. Que no entreguen dólares es una realidad, pues se debe hacer notar que si un familiar envía dólares, ese billete no llega al país. El envío es una transacción electrónica, pero si en el país de destino falta esa divisa con seguridad que la remesadora no tendrá dólares que entregar por lo que optará por la moneda nacional”, puntualizó Dunn. Tipo de cambio En un recorrido por los bancos, casas de cambio y diversas consultas con los librecambistas-del centro de la ciudad y la ex terminal de buses de Santa Cruz- se constató que la moneda estadounidense se cotiza para la compra entre Bs 6,96 y Bs 6,97. Uno puede hacer compras pequeñas entre $us 100 y $us 400 a los valores indicados, cuando se indica una adquisición mayor, los vendedores de la divisa extranjera entran en dudas sobre su costo y su disponibilidad inmediata. Acerca del comportamiento de las otras divisas como el euro y el real, su precio para la venta oscila entre los Bs 7,44 y Bs 7,46 y los Bs 1,30 y Bs 1,33, respectivamente. En tres casas de cambio a las que se consultó dicen que la demanda de esas monedas no aumentó. Para tener un criterio sobre este tema se hizo llegar un cuestionario al Banco Central, pero hasta el cierre de edición no contestaron. También se consultó con la ASFI que señaló que todo lo referido a remesas es con el ente emisor. A lo que sí se refirió el Banco Central fue a la importancia de los Bonos Remesas. Al indicar que este nuevo instrumento financiero se diseñó en concordancia con la recomendación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, al cual Bolivia se adhirió mediante la Ley 1976 del 30 de abril de 1999, que establece facilitar las transferencias de remesas de los bolivianos en el exterior.