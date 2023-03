Tarija: Especulación apresura escasez de dólares en las casas de cambio





02/03/2023 - 07:13:37

El País.- La especulación por el valor de la moneda boliviana ha derivado en una escasez de dólares en las casas de cambio y en algunos bancos de la ciudad de Tarija, situación que hasta el inicio de la presente semana era relativamente normal. Los librecambistas dejaban entrever que este era un fenómeno que solo ocurría en el eje central del país. Pero, un día después, el escenario cambió. Los librecambistas aseguran que ya no tienen dólares para vender y que las únicas entidades financieras que cuentan con la moneda extrajera son los bancos Unión y Mercantil. Frente a este contexto, El País buscó conocer porque se está dando este fenómeno. Sin embargo, desde la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), tanto la representación en Tarija como la nacional, han evitado pronunciarse, ahondando más las especulaciones. Desde el Gobierno mantienen el discurso de que todo está normal. Cabe señalar que esta situación ha tenido más lugar en las últimas tres semanas, desde que el Banco Central de Bolivia (BCB) anunció la compra de divisas al sector exportador con un tipo de cambio de 6,95 bolivianos por dólar, superior al valor que ofrece el sistema financiero. Medida que también proyectaba la captación de dólares para fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN), que han estado en picada durante los últimos meses. Una semana después de entrar en vigencia la estrategia del Gobierno para la captación de dólares, se supo que tres empresas privadas aprovecharon esta oportunidad, era el BCB el que confirmaba la compra de divisas por $us 4.4 millones. Este escenario, también dio lugar a que sean las casas de cambio las que especulen con la moneda americana. En algunos lugares incluso lo venden a 7,1 bolivianos y no a Bs 6,86-Bs 6,96, como ha fiado el BCB. Esta situación ha tenido lugar en las últimas tres semanas, desde que el BCB anunció la compra de divisas al sector exportador con un tipo de cambio de 6,95 bolivianos por dólar, superior al valor que ofrece el sistema financiero Análisis El presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija (CDET), Fernando Romero, en una anterior entrevista con El País, explicaba que la incursión del BCB en el mercado de divisas ha sido contraproducente para la economía boliviana. Explicaba que haber realizado la compra de divisas por un valor de $us 4,4 millones era demasiado bajo, cuando las importaciones en 2022, solo en carburantes, han rondado los $us 400 millones al mes, y que lo recaudado ni siquiera alcanzaba para una semana de importaciones. En la oportunidad, Romero también advertía que las políticas que está implementando el Estado, podrían derivar en la especulación del dólar. Caída de las RIN Cabe mencionar que, según reporte del BCB, en la gestión 2022 las RIN bajaron de $us 4.752 A $us 3.786 millones, situación que tuvo una estrecha relación con la importación de combustibles y el precio del oro. Ya casi a mediados de febrero del presente año, se advertía que las RIN, entre oro y divisas, alcanzaban los $us 3.538 millones, cuando un mes antes estaban en $us 3.872 millones.