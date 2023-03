ENDE comenzará a vender electricidad a Argentina, pero observan la rentabilidad





02/03/2023 - 07:09:16

Los Tiempos.- Bolivia comenzará a exportar electricidad generada con gas natural a Argentina en los próximos días, anunció el gerente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Manuel Valle; sin embargo, el analista energético Francesco Zaratti observó que, mientras no se conozcan las condiciones del contrato (precio y tiempo de duración), no se puede conocer el beneficio para el país. “Se necesita conocer el contrato. Es una noticia interesante porque puede ser que se obtenga un valor agregado, todo dependerá del precio y el tiempo del contrato. Si la electricidad se vende más caro de lo que actualmente se envía el gas, entonces puede ser un buen negocio”, dijo Zaratti. Actualmente, Bolivia vende gas natural a Argentina. En 2022, los envíos hasta 10 millones de metros cúbicos por día (MMm3d) se vendían entre 7 y 9 dólares por millón de BTU. Los envíos superiores en la época de invierto se cotizaron a 20 dólares el millón de BTU, según datos oficiales. Según YPFB, durante 2022, Bolivia vendió en promedio 10,8 MMm3d a Argentina, por lo que recibió 1.692 millones de dólares en todo el año. En marzo de 2019, el entonces presidente de ENDE, Joaquín Rodríguez, dijo que Bolivia recibiría entre 2 y 3 millones de dólares al mes por el envío de 120 megavatios (MW) a Argentina, una vez que las líneas de transmisión se concluyeran. El martes pasado, Valle anunció que la línea de transmisión Juana Azurduy de Padilla fue concluida y que en los próximos días comenzará el envío inicial de 40 MW a Argentina. Sin embargo, no dio mayores detalles sobre el contrato. La electricidad se generará en la Planta Termoeléctrica del Sur, instalada en Tarija, que tiene una potencia instalada de 480 MW y requiere un estimado de 1,1 MMm3d de gas natural. El envío se realizará por una línea de transmisión de 120 kilómetros que une la Subestación Yacagua en Bolivia con la Subestación Tartagal de Argentina. Zaratti dijo que si Bolivia recibe un mejor pago de lo que gana al sólo exportar gas entonces “es un buen negocio”. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la producción de gas va en descenso e incluso se ha cortado su uso para generar electricidad en el sector industrial. Electricidad se genera con gas Hasta 2019, poco más del 70 por ciento de la electricidad en el país era generada por termoeléctricas que funcionan con gas natural. Esta tendencia se ha mantenido desde 2006, aunque entre 2010 y 2017 más del 80 por ciento de la energía eléctrica se generaba a partir del hidrocarburo. Actualmente, Bolivia tiene la posibilidad de producir 3.600 MW, y su demanda interna es de 1.600 MW. Esto deja un remanente para la exportación; sin embargo, la materia prima (gas) se acaba con el paso del tiempo.