Cuentas falsas: 3 ministerios, una subsidiaria y una S.A. están en la mira por desvío de recursos públicos





02/03/2023 - 07:04:43

Página Siete.- Desde que estalló el escándalo de las cuentas falsas de los guerreros digitales, los ministerios de la Presidencia, de Gobierno y de Obras Públicas fueron citados por el exministro Carlos Romero, el diputado Héctor Arce y el expresidente Evo Morales. El primero reveló que una subsidiaria de Entel y la Asociados Canal del Valle S.A. (ATB) S.A. están detrás del desvío de al menos 28 millones de bolivianos de recursos públicos y que los aludidos deben renunciar a su secreto bancario para que la ALP y la prensa investiguen, pero no la Fiscalía, por estar sumida “en la corrupción”. Romero explicó el “modus operandi” y los dos mecanismos de financiamiento irregular a los guerreros cibernéticos para el desvío de los recursos públicos. “El primero, pauta comercial, que se habría aprobado y asignado a un medio televisivo nacional (Canal del Valle ATB), de cuyo monto por pauta comercial desde el Viceministerio de Comunicación (dependiente del Ministerio de la Presidencia), se ha devuelto casi un 25% del total, para desviar esta plata probablemente a través de una subsidiaria de Entel para la contratación de estas plataformas digitales, autocontratación tendríamos que decir”, complementó la exautoridad. La polémica de los guerreros digitales estalló luego de que Meta, de Facebook, cancelara 1.600 cuentas falsas en Bolivia. De acuerdo con la denuncia, Asociados del Canal Valle S.A.(ATB) recibió, entre 2021 y 2022, al menos 28.950.000,00 millones de bolivianos, “ha concentrado una buena parte del financiamiento presupuestario del Gobierno nacional para tareas comunicacionales”. El Viceministerio de Comunicación maneja la pauta publicitaria y Presidencia adjudica las contrataciones. Romero mostró seis contratos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes). Uno de ellos, fechado el 27 de diciembre de 2022, indica que se pagó a dicho Canal del Valle 3.950.000.00 por el “servicio de difusión en medio televisivo”. En este tema, Romero aludió al Ministerio de Obras Públicas, cuyo titular Edgar Montaño, como máxima autoridad ejecutiva tendría que haber conocido el caso. “Si no lo ha hecho obviamente, le llegará una responsabilidad”, anticipó. Entel depende de esa cartera ministerial. Entel Dinámica S.R.L. Según Romero, Entel Dinámica S.R.L.procedía a la “contratación” de las plataformas digitales “autocontratación tendríamos que decir, porque las operan funcionarios públicos que además cobran sueldos, pero además suscribe un contrato de servicio digital”. De acuerdo con los datos, Entel Dinámica pasó de percibir 975.402 bolivianos en 2020 a 12.647,280 bolivianos en 2021. En diciembre de 2022, Página Siete publicó una nota titulada “Presidencia gastó Bs 19,9 MM en RRSS en 2022, a través de Entel Dinámica”, los recursos estaban destinados a la publicidad en redes sociales y plataformas digitales. Para la exautoridad, el Viceministerio de Comunicación, que “era el enlace”, con los guerreros digitales debe rendir cuentas a través del Ministerio de la Presidencia del cual depende. “Entonces este tema tendrá que aclararnos el Ministerio de la Presidencia porque estos contratos los ha gestionado”, indicó. El martes, el diputado evista Héctor Arce apuntó también a la Viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, y sus funcionarios, dependiente del Ministerio de la Presidencia de estar detrás del financiamiento de los guerreros digitales. Ministerio de Gobierno Romero y Arce citaron a José Llorenti, funcionario del Ministerio de Gobierno, como “el cabecilla” y articulador de las plataformas que difunden información a través de las cuentas falsas, una red en la que además, según ambos, participa Andrea Verdecia, esposa de Llorenti. “Me parece tenaz que dos esposos trabajen en el Estado, ilegal no es, pero antiético es”, insistió Romero. No denunciará a la Fiscalía A diferencia del diputado Héctor Arce que confirmó que presentó la denuncia ante la Fiscalía General, el exministro Romero no denunciará el caso ante esa instancia porque está “hundida en corrupción” y sugirió a que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y los medios investigar el caso. “No voy a denunciar ante el Ministerio Público porque el Ministerio Público lejos de investigar sabe que va hacer lo va a tumbar el caso, lo va a cerrar el caso y por un principio no se puede presentar una denuncia dos veces por la misma causa”, afirmó. Romero cree que los implicados en esta red deben renunciar “a sus secretos bancarios”. “Exhorto a todos los servidores públicos que prestan servicios comunicacionales en el Ministerio de la Presidencia que adjudican servicios de contratos publicitarios y a los funcionarios de Entel Dinámica que renuncien a su secreto bancario públicamente”. El exministro indicó que debido al “desvío de recursos públicos”, los sospechosos deben ser investigados por los delitos uso de bienes del Estado, daño económico al Estado y organización criminal.