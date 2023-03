Elecciones judiciales: Legislativo se da hasta fin de mes para elaborar el reglamento de preselección





02/03/2023 - 06:56:26

El reglamento para la preselección de los postulantes a magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) será debatido en la Asamblea Legislativa y se extenderá a otros sectores de la sociedad como a las universidades y colegios de abogados para tener un documento final hasta antes de fin de mes, anunció el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, el senador Luis Adolfo Flores. “Se va a generar un debate en el interior del Órgano Legislativo y seguramente en instituciones fuera del Legislativo en universidades, colegios de abogados, etc, porque en realidad en dos o tres semanas, aproximadamente, debemos ya madurar un borrador, entre fuerzas políticas, pero también con opiniones de abogados”, indicó el senador. La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene el mandato constitucional de realizar la preselección de las candidatas y los candidatos para la formación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Para realizar esta labor, se debe aprobar un reglamento que será aplicado en todo el proceso de preselección que incluirá la evaluación de los postulantes, de entre los cuales se elegirán a los candidatos que llegarán a las elecciones judiciales que se podrían realizar el 29 de octubre, según previsión inicial del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El senador del MAS espera que las fuerzas políticas de oposición, Comunidad Ciudadana y Creemos, muestren apertura para elaborar el reglamento y para todo el proceso de evaluación. “La idea inicial es que se pueda dialogar con todos los grupos políticos, porque también hay algunos disidentes de la oposición, hay gente que no está coincidiendo totalmente en algunas ocasiones; sin embargo, la idea es construir, pero también esperamos que esos líderes no se cierren, porque sucede que a veces quieren boicotear”, denunció. En cuanto a la postulación de magistrados actuales, el legislador indicó que ello depende de la interpretación del Tribunal Constitucional y no de la Asamblea Legislativa. Flores expresó su optimismo respecto a la aprobación del reglamento pues aseguró que la mayoría de los asambleístas tienen la voluntad de lograr el éxito y aprobar por dos tercios a los preseleccionados para estos altos cargos. En las elecciones judiciales, la tercera del país, se elegirá a cinco magistrados titulares y a cinco magistrados suplentes para el Tribunal Agroambiental; tres consejeros titulares y tres consejeros suplentes para el Consejo de la Magistratura; nueve magistrados titulares y nueve magistrados suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia; y nueve magistrados titulares y nueve magistrados suplentes para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). ABI