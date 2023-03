Brendan Fraser revela que estuvo a punto de morir asfixiado en La Momia





01/03/2023 - 19:25:15

Brendan Fraser quedó inconsciente mientras filmaba una escena para la película La Momia en 1999. El actor de 54 años compartió durante su participación en el programa The Kelly Clarkson Show que estaba filmando la parte de la película de acción y aventuras en la que su personaje, Rick O'Connell, iba a ser ejecutado cuando ocurrió el incidente. Para la escena, Fraser tenía una cuerda atada alrededor de su cuello y estaba de puntitas, sin embargo, el director Stephen Sommers le dijo ‘Hey, no parece que realmente te estés asfixiando, ¿puedes hacerlo?'. A lo que respondí 'De acuerdo, bien'. Así que pensé 'Una toma más, hombre", confesó el actor. La estrella de George de la selva contó: "El tipo que sostenía la soga encima de mí empujó un poco más alto y yo estaba sobre los dedos de mis pies". “Lo siguiente que supe fue que tenía el codo en la oreja, el mundo estaba de lado y había grava en mis dientes y todos estaban muy callados”, recordó y agregó que todo lo que podía escuchar cuando recobró la conciencia fue un coordinador de especialistas gritando su nombre.

Fraser dijo que uno de los miembros de la producción le dijo: “¡Felicitaciones, estás en el club! Lo mismo le pasó a Mel Gibson en 'Braveheart'”. La estrella de La Ballena reveló por primera vez su experiencia cercana a la muerte en 2019 y le dijo a Entertainment Weekly en ese momento que sabía que no había sido "totalmente ahogado", pero aún así fue "aterrador". Sommers, ahora de 60 años, le dijo a la revista que Fraser tenía la "culpa" del incidente. “Aprieta la soga y luego, cuando estamos a punto de hacer la toma, intenta hacer que parezca que realmente lo está estrangulando”, afirmó el cineasta. “Supongo que le cortó la arteria carótida, o lo que sea, y lo noqueó”. Sommers concluyó: “Se lo hizo a sí mismo”. Fraser luego admitió: "Técnicamente sí, fue mi culpa, estaba siguiendo las instrucciones de mi director para venderlo". Esta no es la primera vez que Fraser habla sobre sus lesiones en los rodajes de películas como La momia o George de la selva, que le llevaron a replantearse si estaba yendo demasiado lejos con su trabajo y eso se había transformado en algo "destructivo".