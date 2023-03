No voy a pagar la multa: Senadora de CC y diputado evista desafían al decreto de vidrios polarizados





01/03/2023 - 18:51:22

Página Siete.- La jefa de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en Senado, Andrea Barrientos, y el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Daniel Rojas, de la facción evista, manifestaron que no sacarán autorización para usar vidrios polarizados. Califican de abusivo el decreto que regula su uso. Esta jornada se iniciaron los controles de la Policía a vehículos que circulan con vidrios oscuros, para verificar si cuentan con la autorización. En el caso de que no tengan el permiso, los conductores deben ser multados con 100 bolivianos. Barrientos dijo que la acción abstracta de inconstitucionalidad para dejar sin efecto la norma que regula los vidrios polarizados fue aceptada por el Tribunal Constitucional. Aseveró que ella no pagará ningún sanción ni tramitará la autorización. “En mi caso no voy a pagar la multa, voy a mantener mis vidrios negros, y que me multen lo que quieran”, enfatizó. El diputado Rojas coincidió con este criterio y calificó se abuso del Ejecutivo el decreto que regula el uso de vidrios polarizados. “Yo también voy a ser uno de los que andará con los vidrios polarizados sin permiso, y vamos a ver en qué delitos van a incurrir estos funcionarios del Ministerio de Gobierno”, complementó.