Registro de Comercio activará el pago por código QR a partir del 6 de marzo





01/03/2023 - 18:36:08

El Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) activará el pago a través del código QR a partir del lunes 6 de marzo, como una alternativa sencilla, ágil y segura que facilitará las transacciones financieras de los usuarios. “Además, con la implementación del pago por código QR se llegará a segmentos de la población que anteriormente no tenían acceso a este tipo de pagos por tener cuentas en entidades no tradicionales”, indicó la entidad mediante un reporte. Considerando esta realidad, el Servicio de Registro de Comercio tomó la decisión de canalizar sus esfuerzos en los ámbitos: regulatorio y tecnológico, para desarrollar una plataforma interoperable y “altamente inclusiva”. El Seprec cuenta con dos modalidades de cancelación que continuarán en vigencia, estas son: La Plataforma de Pago de Trámites del Estado, la cual genera un código para la transacción a través de la aplicación UNINET del Banco Unión o apersonándose a cualquier sucursal de dicha entidad financiera. La segunda es el pago con tarjeta de crédito o débito, siempre y cuando estén habilitadas para la cancelación por internet. El Seprec no solamente certifica el nacimiento de las nuevas empresas, además de otorgarles la seguridad jurídica necesaria; también es el puente para que este sector encuentre mayor oportunidad de negocios con base en los principios constitucionales de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia.