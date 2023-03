Jueza Gladys Bacarreza recusó a jueces y frena procesos en su contra





01/03/2023 - 18:29:40

Correo del Sur.- El Consejo de la Magistratura no puede cesar o destituir a la jueza Gladys Bacarreza, pese a que tiene varias denuncias disciplinarias en su contra, porque no existe una resolución final porque la misma autoridad demandada planteó recusaciones contra los jueces disciplinarios e incidentes que frenaron los trámites, señaló la presidenta del Consejo, Mirtha Gaby Meneses. La autoridad judicial es acusada por el “extravío” de 92 expedientes y pesa en su contra al menos 90 demandas. La consejera dijo que Bacarreza tiene denuncias desde la gestión pasada presentada por organizaciones de mujeres y la sociedad en general. “Por los incidentes que planteó se paralizan procesos, se retrotraen fases, ella provocó denuncias penales con los funcionarios administrativos, agresiones que derivaron en denuncias penales y aprehensión de la jueza”, sostuvo. Meneses dijo que no tienen intervención en los procesos penales pero tienen información de la distrital y los medios de comunicación de que ella está aprehendida pero planteó acciones de libertad para dejar sin efecto las mismas. ¿Se la puede destituir o cesar del cargo? Fue la pregunta de una periodista, Meneses respondió: “No se la puede destituir directamente, existen procesos en trámite, algunos que están avanzados, otros fueron devueltos a La Paz pero esos procesos disciplinarios tienen que concluir”, remarcó. La Policía aprehendió el pasado lunes a la jueza Bacarreza, quien es investigada por los delitos de incumplimiento de deberes y retardación de justicia en el marco del caso de extravío de 92 expedientes judiciales. En febrero de 2022 se conoció que Bacarreza tenía 90 denuncias en su contra, entre disciplinarias y penales, por retardación de justicia, resoluciones ilegales e incluso torturas contra los litigantes, en un cuarto que tenía en su despacho. La jueza es hermana del exmagistrado del TCP Zenón Bacarreza que firmó la sentencia de reelección de Evo Morales, en 2017.