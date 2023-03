Romero desahucia llevar a la justicia a guerreros digitales porque la Fiscalía está hundida en denuncias de corrupción; pide a medios investigar





01/03/2023 - 18:14:59

El Deber.- Llevar la denuncia sobre los guerreros digitales a la justicia ordinaria "es para que la investigación se cierre y ya no se podrá denunciar más por los mismos delitos", dijo este miércoles el exministro de Gobierno, Carlos Romero, y por el contrario, manifestó que deben ser los medios de comunicación los que investiguen el escándalo que envuelve al Gobierno y al MAS. “Yo no creo que en este momento lo más adecuado sea presentar las denuncias a la Fiscalía y le voy a responder por qué, porque si usted lleva la denuncia a la Fiscalía, esta va a cerrar el caso diciendo que no había pruebas, y cuando eso sucede, procedimentalmente usted nunca más puede abrir el caso”, justificó el exministro. La dirigencia del MAS y autoridades de Gobierno se enfrascaron en una nueva pugna interna respecto del trabajo que realizan los guerreros digitales luego de que la multinacional Meta decidiera clausurar 1.600 cuentas en redes sociales vinculadas al Gobierno boliviano. Romero dijo que en este momento la Fiscalía está “hundida” en denuncias de corrupción y recordó que no avanzó en ninguno de los casos que denunciaron los parlamentarios del MAS y el propio Evo Morales, por ejemplo, los narcoaudios, las coimas en ABC o los vínculos con el narcotráfico. “Podría organizarse una investigación parlamentaria, porque ahí están distintas tendencias ideológicas y la fiscalización es un mecanismo; los mismos medios de comunicación podrían activar sus dispositivos de investigación cuando se atenta a la honorabilidad y credibilidad de sus medios”, alentó Romero en su conferencia de prensa. Admitió, sin embargo, que él visitó varias oficinas de guerreros digitales en tiempos de Evo Morales en la ciudad de Santa Cruz y dijo que eran universitarios que intentaban defender el Gobierno del que era parte Romero, también dijo que nunca hubo un pago a estas personas y que todo el trabajo era voluntario.