La primera película de Hulk con Lou Ferrigno llega a Netflix como El hombre increíble





01/03/2023 - 12:45:01

Infobae.- Han pasado casi 50 años desde que el piloto de la serie El hombre increíble (The Incredible Hulk) se estrenó. Ahora luego de todo este tiempo, este clásico de superhéroes ha llegado a la plataforma de Netflix para todos aquellos amantes de la nostalgia que desean revivir o ver por primera vez estas aventuras que, de alguna manera dieron los primeros pasos para formar lo que hoy se conoce como el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Al igual que la serie, la película fue producida por el director Kenneth Johnson. Para algunos especialistas, esta película es una de las mejores producciones que se hicieron de este personaje en el siglo pasado, esto en gran medida debido a su mezcla de acción y fantasia con temas más profundos como la paranoia que se vivía en aquellos años, luego de que Estados Unidos salió de la guerra de Vietman. Con los programas de superhéroes estrenando en diversos servicios de streaming y canales de televisión, es difícil imaginar que un film basado en un personaje de cómic hubiera sido difícil de producir, pero en la década de 1970 solo había pocas producciones y de esos muy pocos funcionaban. Estaba la exitosa serie de Wonder Woman con Linda Carter, pero eso se dio tras el intento fallido con Cathy Lee Crosby. Luego se lanzó el show de Amazing Spider-Man, que fue duramente criticado por su producción bastante descuidada y dos pilotos fallidos del Capitán América, pero en 1977 eso cambió con la llegada de David Banner y su alter ego verde Hulk. El dúo formado por Bill Bixby y Lou Ferrigno hizo que la serie, al igual que la película de ese año demostraran que las historias de supérhéroes se podían tomar más en serio. En este largometraje, David Banner (Bill Bixby) es un médico/investigador médico que se ha obsesionado con las personas que de alguna manera han mostrado notables hazañas de fuerza en momentos de gran estrés. Esta obsesión surgió de su propio fracaso para salvar a su esposa de un incidente similar, un automóvil volcado e incendiado, y es su deseo de descubrir por qué otros pudieron encontrar la fuerza mientras que él no pudo lo que lo lleva a territorios imprudentes. Lo que hizo a este título único fue que abordó algunos problemas serios dentro de la ciencia ficción, algo que no era muy común en una serie de televisión de acción durante aquellos años. Algunos especialistas afirman que el éxito de este título se basó en que el show podía ser tan inteligente y dramático como fuera necesario y en unos segundos, podría convertirse en un gran espectáculo en el que un monstruo verde peleaba, combatía criminales y provocaba gran emoción entre la audiencia mas joven del momento. Todo esto hacía que Hulk fuera una producción familiar y con ello logró una mayor penetración en los espectadores. Las transformaciones toscas y el maquillaje verde poco creíble (y ahora irrisorio) de Lou Ferrigno pueden hoy día considerarse burdos para el público actual, pero en su época fue revolucionario, sin contar que los efectos especiales en aquellos años no estaban tan desarrollados como ahora. Sin embargo la historia de este personaje y la manera en que se contó hace que este proyecto sea atemporal , sin olvidar que dio el primer paso para tomar el género de superhéroes más en serio.