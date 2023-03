No tenemos por qué invitarlo: Copa dice que Evo ya no tiene ningún cargo representativo





01/03/2023 - 12:11:40

Página Siete.- La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, señaló este miércoles que el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, ya no tiene ningún cargo representativo, por lo cual no fue invitado para los actos del aniversario de la urbe alteña. “El señor Morales no representa ningún cargo representativo, que haya obtenido por obtención (del voto) del pueblo boliviano, así que no tenemos por qué invitarlo”, afirmó la burgomaestre, en declaraciones ante la prensa. En pasados días, la Asamblea de la Alteñidad declaró persona no grata a Morales, puesto que considera que en su gestión no realizó grandes obras para esa urbe. Además, recordó que en varias oportunidades desairó al municipio. La alcaldesa manifestó que en los actos del aniversario de la ciudad alteña estarán presentes autoridades electas, como el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. “Nos corresponde invitar a nuestras autoridades representativas como en este momento son el presidente Luis Arce, nuestro vicepresidente, concejal y senadores”, complementó.