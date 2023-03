Viceministra acusa a la gobernación cruceña de haber puesto un alacrán en la oficina donde trabaja





01/03/2023 - 11:46:24

Alarmada, la viceministra de Seguros de Salud, Alejandra Hidalgo, denunció este miércoles que un alacrán ha sido puesto en la oficina donde trabaja en Santa Cruz para amedrentarla. Acusó directamente a la gobernación. “Soy una persona alteña que estoy viniendo aquí a trabajar por los niños, están colocando alacranes en la oficina donde estoy“, exclamó Hidalgo visiblemente estremecida por la situación. Esto surge en medio de la polémica por la muerte de un niño de cuatro años, quien fue picado por un alacrán en la capital cruceña y la falta de un antídoto en Bolivia. Hidalgo dijo que no se irá de Santa Cruz y recalcó que su objetivo es trabajar por los niños. Advirtió que si algo ocurre con ella los responsables serán las autoridades de la gobernación de Santa Cruz y el Servicio Departamental de Salud. “No me voy a ir aunque me pongan cien alacranes acá. Por favor, la población de Santa Cruz tiene que darse cuenta que la lucha es para salvar la vida de los niños”, agregó la Viceministra.