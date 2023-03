Bancada de Comunidad Autonómica denuncia que se utilizaron pruebas falsas para procesar a su jefe de prensa





01/03/2023 - 07:59:59

El Deber.- Los concejales de Comunidad Autonómica (C-A) denunciaron en conferencia de prensa que las pruebas presentadas por la Alcaldía cruceña para procesar a su jefe de prensa, José Antonio Mendoza, son falsas. El edil de esta agrupación política, Juan Carlos Medrano, indicó que el audio que presentó la comuna cruceña es falso. En el mismo, prosiguió el concejal, un supuesto funcionario de la actual gestión municipal “aseguró” haber entregado una suma de dinero a una cuenta que supuestamente pertenecería al líder de C-A, Gary Áñez. “Sin embargo, días después aparece el verdadero funcionario y en Transparencia presenta su declaración, antes que inicie este proceso de investigación en Fiscalía. En esa declaración esta persona dijo que jamás había aportado un peso a nadie y que no tenía conocimiento del audio, además que no era él quien hablaba en la grabación”, complementó Medrano y mostró que tal declaración fue recibida por la Unidad de Transparencia. Medrano agregó que pese a esto la Alcaldía continuó con el proceso de investigación, “y días después vuelve a presentar el audio falso como prueba”. Por su parte, el vocero de Asuntos Jurídicos de la comuna, Bernardo Montenegro, aseguró que las acusaciones de la bancada de C-A “son patadas de ahogado” que no tienen fundamento y ni base legal. “Más bien estos concejales deberían preocuparse de su defensa y demostrar qué han hecho con esta plata”, expresó Montenegro.