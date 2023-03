Ante especulación, sube el dólar y ya se habla de mercado paralelo





01/03/2023 - 07:45:10

Los Tiempos.- El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, pidió a la población que no se deje llevar por la especulación en la demanda de dólares, porque terminará perdiendo dinero debido a que la economía se maneja en bolivianos. Sin embargo, en los últimos días, hubo una inusual demanda de dólares. Decenas de personas reportan dificultades para comprar o retirar dólares de las entidades financieras y casas de cambio. En algunos casos, dicen haber conseguido dólares a un cambio de 6,97 y 6,98. El economista Alberto Bonadona considera que, ante la incertidumbre relacionada a la ausencia de dólares, se está creando un mercado paralelo. El Ministerio de Economía, en un boletín oficial, informó que esta situación se da por “rumores infundados que pretenden generar una sobredemanda de dólares en la población”; sin embargo, señaló que la moneda nacional se mantiene fortalecida. “Esa gente, si bien compra dólares, al final del día, va a perder porque si compra un dólar a 6,96 bolivianos y cuando quiera cambiar esos dólares por bolivianos lo venderá a 6,86 bolivianos, van a perder dinero y eso es lo que no están entendiendo; se dejan llevar por las especulaciones y gente inescrupulosa que está generando ese rumor”, informó Mamani. De acuerdo a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el 99 por ciento de los créditos y el 86 por ciento de los depósitos están en moneda nacional debido a la bolivianización. “No somos una economía dolarizada, somos una economía que está bolivianizada y tiene alta confianza en el uso de la moneda nacional”, dijo Mamani. En tanto, Bonadona explicó que la escasez de dólares surge por la especulación provocada por personas que poseen alrededor de 7 mil millones de dólares fuera del sistema financiero. “Si bien el Gobierno no va a lanzar una devaluación, en los hechos ésta se está dando al existir un precio ya paralelo y un ocultamiento que seguramente terminará en cualquier día”, dijo Bonadona a la red DTV.