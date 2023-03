Desde CC advierten que un referéndum revocatorio puede ser un error político garrafal





01/03/2023 - 07:42:43

La Razón.- Desde la alianza Comunidad Ciudadana (CC) advirtieron que un eventual referéndum revocatorio de mandato del presidente Luis Arce puede ser un “error político garrafal”. Esa postura se distancia de la que asumió Creemos, liderada por el encarcelado gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El diputado Carlos Alarcón (CC) consideró que debe abandonarse esa postura, alentada por la dirigencia cívica cruceña. El colectivo cruceño advirtió con esa medida si es que el gobierno de Luis Arce no cede a la demanda de una ley de amnistía. Para favorecer a los que denominaron como “presos políticos”. “El revocatorio, por supuesto, que es un derecho constitucional y nadie puede cuestionar u oponerse al ejercicio de un derecho». «Pero tenemos que tener en claro que los resultados de ese revocatorio pueden ser un error político garrafal”, alertó el opositor. El nuevo presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, dijo el fin de semana que para iniciar el revocatorio. Se puede convocar a una reunión del movimiento cívico nacional.

Referéndum No obstante, varios de sus aliados, como el denominado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), desestimaron la posibilidad de que esa iniciativa prospere. Alarcón consideró que en caso de no revocarse al Mandatario se lo “reposicionará políticamente. Como en su momento se hizo con Evo Morales”, quien fue ratificado en el cargo con el 67,40% en el referéndum de 2009. En un segundo escenario, “asumamos que se dan todas estas condiciones y se logra revocar al presidente Arce con más del 55,11% de los votos. Tiene que haber elección para un nuevo presidente que solo va a tener de mandato, en el mejor de los casos, menos de un año y medio, y en el peor de los casos menos de un año». Error El legislador sugirió “reflexionar” a los promotores del revocatorio. Más bien les planteó que la oposición “fortalezca un esquema de unidad para presentar una candidatura fuerte, sólida, con programa y con visión alternativa del país para 2025”.