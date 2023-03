En Bolivia 18 niños menores de 11 años fallecieron por dengue, otros dos mueren con síntomas





01/03/2023 - 07:27:10

Página Siete.- En Bolivia 18 niños menores de 11 años fallecieron por dengue en lo que va de la epidemia. Además, en Santa Cruz otros dos niños fallecieron con síntomas de esta enfermedad, pero se esperan los estudios para confirmar o descartar que la causa de su deceso sea por esta patología. De acuerdo con el reporte de Decesos atribuidos al Dengue al cual accedió Página Siete, de los 33 fallecidos por esta enfermedad entre la primera semana de la epidemia hasta la octava- semana pasada- 18 son niños menores de 11 años. De ese total, 15 se encuentran en el departamento de Santa Cruz, uno en Beni y dos en Tarija. En Santa Cruz, las víctimas de esta patología tienen entre tres meses hasta 11 años, 10 son varones y cinco mujeres; en Beni, el único niño fallecido tenía 11 años y en Tarija los dos decesos son de sexo masculino, de cinco y 11 años. El gerente de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Santa Cruz, Carlos Hurtado, explicó a Página Siete que en esa región también hay otros dos niños que fallecieron con síntomas de dengue, pero que esos casos todavía deben ser estudiados por el Comité Científico para confirmar o descartar que hayan muerto por esta enfermedad. Los dos últimos decesos que se registraron fue durante el fin de semana. Uno de seis y otro de siete años fueron las dos supuestas últimas víctimas de esta patología. “A mi hijo le dieron pocas esperanzas”, dijo entre lágrimas la mamá del niño de siete años, quien a las 07:00 del domingo falleció. El niño estaba internado en terapia intensiva y tenía complicaciones multiorgánicas a consecuencia del virus, razón por la que falleció. La mamá del pequeño contó que una semana antes peregrinó por atención por diferentes nosocomios, pero no quisieron internarlo y llegó al Hospital del Niño muy demacrado. Como él otro niño de seis años falleció el sábado en un policlínico de la Caja Nacional de Salud (CNS). Pese a que él ya fue enterrado, su familia aún sufre ya que su hermana de cinco años está internada en el nosocomio porque tiene dengue grave. “Ellos fueron los últimos niños que fallecieron en los últimos días”, afirmó una de las especialistas de Terapia Intensiva del Hospital del Niño, quien aseguró que durante el lunes y martes, hasta el cierre de esta nota, no se reportó ningún fallecido. Eso sí, aseguró que la situación continúa siendo crítica en ese nosocomio ya que continúa el colapso. “En Emergencias todavía hay niños en pasillos”, dijo la profesional, agregó que las camas de terapia intensiva están llenas. Aseguró que en los últimos días la viceministra de Salud, Alejandra Hidalgo, llegó al nosocomio para intentar habilitar una cama más de terapia intensiva. “Lo ideal hubiese sido que implementen una nueva sala con nuevos equipos y nuevas camas, pero estaban tratando de armar una con equipos traídos de otros lados”, relató la profesional. Acotó que esta cama está en la sala de terapia intensiva donde antes sólo funcionaban cinco camas. “Lo malo es que no hay personal de enfermería para atender esa cama, el trabajo se aumenta para ese personal”, precisó. Hace unos días, los padres de familia informaron que ellos se estaban comprando medicamentos, ya que en el Hospital no se les estaba otorgando, debido a ello, Hidalgo llegó al establecimiento para que verificar que el nosocomio garantizaba medicamentos, pero además este martes entregó medicamentos a ese nosocomio. Hidalgo resaltó ayer, que en ese nosocomio evidentemente se implementó una cama adicional a terapia intensiva, además entregó ocho ítems de médicos pediatras intensivistas y del cardiólogo. “Para que los niños que lleguen con dengue hemorrágico se atiendan”. Además, aseguró que se entregó medicamentos como “morfina conservante, omeprazol, soluciones fisiológicas e insumos”, resaltó. Asimismo, indicó que se puso a disposición de la Gobernación de Santa Cruz para facilitar el uso de 17,9 millones de bolivianos para evitar que los niños no compren fármacos.