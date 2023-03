Golpe I: Añez lleva casi dos años con prisión preventiva y aguarda una sexta ampliación ilegal





28/02/2023 - 17:49:56

Página Siete.- La expresidenta Jeanine Añez fue aprehendida el 13 de marzo de 2021, al día siguiente fue encarcelada preventivamente por el caso golpe de Estado. Desde esa fecha, la justicia amplió en cinco ocasiones la reclusión preventiva por el caso Golpe I y la exmandataria considera que jueces y fiscales seguirán incumpliendo las leyes para ampliar por sexta vez esa medida cautelar. “717 días detenida y procesada ilegalmente. Si a los jueces y fiscales no les interesa aplicar la Constitución, menos los plazos. Hace 12 días se cumplió la 5ª detención preventiva ilegal pero mis derechos no valen porque para el gobierno del MAS soy una presa política, su trofeo”, señaló la exmandataria a través de sus redes sociales. En noviembre de 2022, la autoridad jurisdiccional amplió por tres meses más la detención de Añez, plazo que se cumplió el 16 de febrero. Hoy el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal debía instalar una audiencia para resolver si volverá a ampliar por sexta ocasión la medida o emitirá otra disposición. Sin embargo, la audiencia fue suspendida para el 6 de marzo, a horas 08:30, debido a errores en las notificaciones. el acto judicial se llevará por la vía virtual. “La Fiscalía y la parte denunciante van a pedir por sexta vez la ampliación de detención preventiva de la exmandataria”, señaló Alain de Canedo, abogado de Añez. El jurista calificó de “ilegal” esta situación debido a que el Código de Procedimiento Penal establece que una detención preventiva debe durar máximo 12 meses. Recordó que Añez el 14 de marzo cumplirá dos años de prisión preventiva. “Esta es una medida no ceñida al Estado de Derecho, ilegal”, remarcó. Carolina Ribera, hija de la exmandataria, también se pronunció al respecto y considera que hay una reclusión indebida de su madre. “El 16 de febrero, se cumplió la última ampliación de detención preventiva del caso golpe 1, desde esa fecha al presente, mi madre Jeanine Añez se encuentra indebidamente detenida, sin control jurisdiccional y sin juez de garantías. En Bolivia, la justicia es inquisidora y abusiva”, manifestó a través de sus redes sociales.