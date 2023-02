Cívicos de Cochabamba se desmarcan de Larach y rechazan revocatorio de Arce





28/02/2023 - 17:39:49

Opinión.- El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Apolinar Rivera, informó que el ente cívico que lidera “no está de acuerdo” con un posible revocatorio del presidente Luis Arce, enarbolado por el Comité Pro Santa Cruz y su nuevo presidente, Fernando Larach. “En el tema del revocatorio, haciendo un análisis ya de lo que significa, por lo menos en Cochabamba no estaríamos de acuerdo, porque eso significaría favorecer otros intereses que no, precisamente, son intereses cívicos ni regionales. Son intereses políticos”, expresó Rivera. El líder cívico indicó que de darse un revocatorio, la única persona que se beneficiaría con esta consulta sería el actual presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, virtual único candidato a la silla presidencial por el partido azul. “El revocatorio beneficia, en este momento, solamente a quien está tras la silla; es decir, al señor Evo Morales. Él está en esa estrategia de desgastar al Gobierno, de volver al Palacio. Nosotros no estamos de acuerdo con esta posible acción de revocatorio”, añadió al respecto. El líder cívico indicó que, frente a Morales, “no hay un candidato de oposición que pueda consensuar con todas las fuerzas políticas y pueda hacer frente”. Ante ello, esta acción política, “lo único que haría es fortalecer las aspiraciones del señor Morales”. A la fecha, ambos entes cívicos no sostuvieron un encuentro; sin embargo, para Rivera, la posición de Cochabamba es clara. El líder cívico cochabambino informó que la postura del ente cívico cochabambino consiste en que sea el parlamento, el ente que apruebe una amnistía política para la liberación de presos políticos, entre ellos, el actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. COMITÉ POPULAR, TAMPOCO APOYA Desde el Comité Cívico Popular de Bolivia tampoco están de acuerdo con un eventual revocatorio del mandato de Arce. Roxana Molina, ejecutiva de dicha entidad, expresó este martes que se encuentran preocupados. Incluso, Molina animó a Larach a enviarle a ella una carta de invitación para "sentarse" juntos y dialogar. "Ni bien asume la presidencia (del Comité Cívico Pro Santa Cruz), lo primero que hace, sin antes llegar a un diálogo, a un consenso con el Presidente, es a poder decir que se haga el revocatorio, simplemente buscando caprichos e intereses propios. Lamentamos mucho". Lo llamó a la reflexión. "Esperamos que reflexione. Que me mande una invitación para sentarnos juntos en una mesa de dialogo y juntos (...) entrar al diálogo para ver todas las problemáticas que los nueve departamentos están pasando".