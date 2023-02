Médicos de Tom Sizemore recomendaron a la familia poner fin a su vida





28/02/2023 - 13:26:23

Infobae.- “Los médicos informaron a su familia que no hay más esperanza y recomendaron la decisión de terminar con la vida”, confirmó el representante del actor Tom Sizemore, Charles Lago. “La familia ahora está decidiendo los asuntos del final de la vida”. Y agregó, “Estamos pidiendo privacidad para su familia durante este momento difícil, y desean agradecer a todos por los cientos de mensajes de apoyo y oraciones que se han recibido. Este ha sido un momento difícil para ellos”. Las declaraciones de Lago impactaron en Hollywood, que comienza a despedir a un actor que durante una década, entre los años 90 y el comienzo de este siglo, actuó en un puñado de películas que marcaron la época, como True Romance, Natural Born Killers, Saving Private Ryan, Black Hawk Down o Pearl Harbor. La revista People comentó que Sizemore compartió su actualización de Instagram más reciente durante el fin de semana del incidente y aparentemente estaba programado para dar una clase de actuación semanal ese mismo sábado a la 1 pm (hora local) en Harvelle’s Nightclub en Los Ángeles. Sizemore ha tenido un historial de abuso de drogas y enfrentamientos con la policía. El actor fue declarado culpable de violencia doméstica en 2003 contra su novia, Heidi Fleiss. En 2006, no refutó un cargo de haber consumido metanfetaminas fuera de un motel. Sizemore fue arrestado en Los Ángeles en 2009 por presunta agresión a una excónyuge, y nuevamente en 2011 por el mismo delito. En 2018, una actriz de 26 años presentó una demanda contra Sizemore, alegando que abusó de ella durante la producción de la película “Natural Born Killers” (Asesinos por naturaleza), cuando ella tenía 11 años. Sizemore lo negó y la demanda fue desestimada posteriormente. En una entrevista con Fox News en 2021, Sizemore compartió sus intenciones de lograr estar sobrio: “He estado tratando de estar sobrio desde 1991... Tengo un problema desde hace mucho tiempo. Tenía periodos, largos periodos, de sobriedad y acababa recayendo”, explicó entonces. CARRERA ACTORAL A lo largo de su carrera, Sizemore ha aparecido en películas populares como Natural Born Killers de 1994, Heat de 1995, Saving Private Ryan de 1998, Black Hawk Down de 2001, Pearl Harbor de 2001 e incluso realizó algunos trabajos televisivos con el renacimiento de Twin Peaks en 2017 . El actor nacido en Detroit también probó suerte con la actuación de voz como el hombre detrás de Sonny Forelli en Grand Theft Auto: Vice City de 2002 para Playstation 2, Xbox y Windows. Su personaje era el jefe del mafioso Tommy Vercetti, con la voz de Ray Liotta . El medio estadounidense recordó que Sizemore ha sido nominado a un Golden Satellite Award, un Screen Actors Guild Award y un Golden Globe, entre otros reconocimientos.