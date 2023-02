La Casa Blanca dio 30 días de plazo para retirar TikTok de todos los dispositivos electrónicos gubernamentales





28/02/2023 - 13:16:31

Infobae.- La Casa Blanca otorgó este lunes a las agencias federales 30 días para garantizar que sus trabajadores no tengan la aplicación de la red social TikTok en ningún dispositivo gubernamental. La directora de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, Shalanda Young, indicó en una guía que contempla pocas excepciones que las agencias deberán identificar la presencia de la aplicación, establecer un proceso interno para limitar el uso, eliminar y desautorizar las instalaciones y prohibir el tráfico de Internet de tecnologías de información que sean de las agencias. Dentro de los 90 días, las agencias deben incluir en los contratos que la aplicación no se pueda usar en dispositivos y deben cancelar cualquier contrato que requiera el uso de la aplicación. En diciembre, TikTok --propiedad de la empresa china ByteDance-- realizó un cambio en su política de privacidad, que les dio a los empleados chinos acceso a los datos de los usuarios europeos, si bien no está claro a qué datos exactamente tienen acceso estos empleados y qué empleados están involucrados. Los funcionarios estadounidenses han expresado en reiteradas ocasiones su preocupación de que el Gobierno chino pueda presionar a ByteDance para que entregue la información recopilada de los usuarios con el objetivo de que se use con fines de inteligencia o desinformación, informa la cadena CNN. Además de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea también han anunciado la prohibición a funcionarios del uso de TikTok en móviles oficiales, con motivo de las preocupaciones en torno a la ciberseguridad y protección de los datos de sus usuarios. No obstante, TikTok ha rechazado tal posibilidad y consideró la decisión adoptada por las instituciones comunitarias la semana pasada como “equivocada” y basada “en conceptos erróneos”. Biden no usa Tiktok El presidente de EEUU, Joe Biden, dijo recientemente que aún no ha tomado una decisión sobre si prohibirá el uso de la aplicación TikTok, propiedad de la china ByteDance, pero afirmó que él no la tiene en su teléfono. “No lo sé, pero sé que yo no la tengo en mi celular”, dijo Biden en respuesta a preguntas de la prensa a su llegada a la Casa Blanca tras pasar el fin de semana en la residencia presidencial de Camp David, en Maryland. El uso de TikTok está prohibido en los dispositivos móviles que usan los empleados del Gobierno, incluidos aquellos que utilice el presidente. En diciembre, el Congreso aprobó una ley con ese fin, pero varios legisladores demócratas y republicanos quieren ir más lejos y consideran que la aplicación debe prohibirse por completo en EEUU, de manera que los estadounidenses no puedan descargársela ni recibir actualizaciones.