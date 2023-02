BCB destaca el récord de $us 1.437 millones en remesas y afirma que fortalecen las Reservas





28/02/2023 - 13:04:14

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, destacó el récord histórico de $us 1.437 millones en remesas recibidas en 2022 y afirmó que éstas permiten fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN). En entrevista con la red de medios estatales, la autoridad del Ente Emisor resaltó que los $us 1.437 millones en remesas que recibió Bolivia en 2022 es “es un récord nunca antes visto en la historia económica del país”. “En términos mucho más específicos de lo que sería el Banco Central, es una fuente muy importante que nos permite fortalecer las Reservas. Yo señalaría en este ámbito la importancia, la trascendencia que tienen estos recursos que recibe el país por parte de nuestros connacionales durante la última gestión”, dijo Rojas. Sostuvo que este importante recurso “marcará un antes y un después” y ahora el desafío es sostener esa cantidad por parte de los connacionales que por diferentes motivos se fueron al exterior. Mediante una investigación hecha en 2019 con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) se pudo conocer en qué gastan las remesas que reciben las familias bolivianas. La indagación reveló que el 90% utiliza la remesa en gasto corriente; es decir, compra de bienes y servicios y “satisfacción de necesidades”, como vestimenta, alimentación, salud, entre otros. Mientras que el 10% es canalizado para algún tipo de inversión o ahorro. El jueves de la semana pasada, el presidente Luis Arce informó que en 2022 las remesas familiares batieron récord histórico al llegar a $us 1.437 millones, 2,7% más que en la gestión 2021. Al respecto, el presidente del BCB detalló que, en 2022, las remesas provinieron principalmente de países como España (31,4%), Chile (21,6%), Estados Unidos (20,7%), Brasil (5,8%) y Argentina (4,7%).

Del total de las remesas enviadas, Santa Cruz recibió el 52%, Cochabamba 25% y La Paz 11%. “En conjunto estos tres departamentos son receptores de un 88 por ciento de los recursos que envían nuestros connacionales periódicamente, en este caso durante la última gestión (2022)”, afirmó. Las remesas familiares que envían los connacionales a los hogares de Bolivia son transferencias de dinero fundamentalmente en dólares americanos. Estos recursos tienen efectos positivos en la economía boliviana. ABI