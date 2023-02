Por especulación en el mercado informal el dólar ya se vende a Bs 7,1





28/02/2023 - 11:17:31

El Deber.- Pasó lo que se temía. El precio del dólar en el mercado informal oscila entre Bs 7,05 y Bs 7,01, mientras que en las casas de cambio formales la moneda extranjera se vende en la cotización fijada por el Estado (Bs 6,97), pero de forma limitada. El sábado, la Autoridad de Supervisión del Sistema del Financiero (ASFI) admitió que existe una demanda inusual de la moneda extranjera a raíz de comentarios que circulan en redes sociales y opiniones de analistas. En contrapartida, los expertos sostienen que “no se puede engañar al público” y que esta demanda obedece a tres medidas tomadas por el Gobierno para captar dólares, ante la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN) que llegaron a su nivel más bajo. Las políticas son la emisión del Bono Remesas, que busca captar los dólares que envían los emigrantes, la oferta de un mejor tipo de cambios para los exportadores, y la socialización de la Ley de Oro que busca monetizar las reservas en ese metal. “No se puede subestimar a los agentes económicos y esta demanda fue impulsada por las medidas del Gobierno”, explicó el especialista Jaime Dunn.



Oferta EL DEBER recorrió las casas de cambio en Santa Cruz, ahí el dólar se vende a los límites de precios establecidos por el Banco Central de Bolivia (BCB) de hasta Bs 6,97 para compra y 6,86 para venta. Pero los librecambistas ofertan la divisa hasta en Bs 7,1. En ambos casos, los consultados afirmaron que desde hace dos semanas hay una demanda poco común que hace que la divisa se agote rápidamente. Incluso algunas casas de cambio han optado por limitar la venta de entre 100 y 200 dólares por persona. “La caída de las reservas hizo que la gente busque los dólares de forma desesperada”, indicaron en una casa de cambio. Otros consultados atribuyen esta demanda acelerada a las especulaciones que se divulgan en redes que dan cuenta de una supuesta devaluación monetaria. En Yacuiba la moneda extranjera se vende por encima de Bs 7. Por ejemplo en Pocitos, ubicada a metros del paso fronterizo con Argentina el dólar está a Bs 7,05. En la zona urbana, se comercializa a Bs 7,02. El presidente del Colegio de Economistas de Tarija (CET), Fernando Romero, dijo que algunas casas de cambios limitan la venta de dólares luego que el mercado cambiario fue desestabilizado por la intervención del Banco Central de Bolivia (BCB). Este fenómeno predomina en bancos de Tarija, Bermejo y Yacuiba que se dedican a la compra y venta de la divisa estadounidense. “Se ha devaluado la moneda nacional por la oferta de un tipo de cambio a los exportadores. Hay gente que esperando que la medida se amplíe a todos como cualquier mercancía”, indicó. Agregó que no hay escasez de dólares en la economía boliviana y más bien existe especulación y hasta agio debido a que el dólar es una moneda muy cotizada. Romero, estima que hay $us 7.000 a 10.000 millones que están fuera del sistema financiero que financian el contrabando y el narcotráfico. “A corto plazo dy e manera inmediata se debe levantar el ITF y ofrecer tasas de interés pasivas en dólares más elevadas”, mencionó. El exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), José Gabriel Espinoza, explicó que la alta demanda es una respuesta a las medidas implementadas por el Gobierno, que, para él, ha generado susceptibilidad en el mercado. Dijo que las medidas implementadas recientemente han hecho que la gente comience a buscar dólares que después no necesariamente vuelven a los bancos. En este sentido, dijo que, ante la falta de dólares del Estado, el sector privado hizo que se sienta la escasez de esta moneda. Recordó que públicamente el Gobierno reconoció que parte de las reservas se gastaron para pagar el subsidio a las carburantes. En este sentido, sostuvo que la situación no cambiará si el Gobierno no aclara qué hará con el subsidio de la gasolina y el diésel. El economista Germán Molina, sostuvo que la Poder Ejecutivo debe ajustar sus gastos y suspender temporalmente el Impuesto a las Transferencias Financieras (ITF) si quiere mantener el tipo de cambio. EL DEBER consultó al BCB sobre esta situación y el ente regulador dijo que el dólar “mantiene su cotización oficial de Bs 6,96” tal como se ha fijado por el Estado. Incluso el ente emisor recordó que los bancos regulados pueden ofrecer un tipo de cambio no mayor a un centavo de boliviano; es decir, hasta Bs 6,97.

Desde la entidad indicaron que el sistema financiero está atendiendo con normalidad la demanda de dólares de la población. Por último, desde esta entidad indicaron que las reservas están estables y cumplen con los parámetros de organismos internacionales, cubriendo más de tres meses de importaciones, y más de dos veces el servicio de la deuda externa de corto plazo.