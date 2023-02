Seguridad Penitenciaria afirma que no hay crisis en las cárceles de Bolivia ni muertes colectivas





28/02/2023 - 11:12:05

Los Tiempos.- El director de Seguridad Penitenciaria, Hernán Romero, afirmó este martes que en Bolivia no hay crisis carcelaria porque no suceden muertes colectivas como en otros penales de la región, como en Ecuador. Las declaraciones de Romero se dan en medio de al menos ocho muertes violentas en distintas cárceles del país durante los últimos días. “No la consideramos aún una crisis, como le dije comparado con otros países, aquí en Bolivia no se ha dado a conocer muertes colectivas, como se ha dado a conocer en Ecuador donde se tienen 400 muertes en un año”, dijo Romero a la Red Uno. Afirmó que se van a mejorar los mecanismos de control en las cárceles y que los operativos y requisas han dado resultados. “Creemos que seguimos trabajando, tenemos la autoridad, sabemos que hay que ajustar, hay que seguir mejorando los mecanismos de control y supervisión al interior y tenemos que trabajar en identificar esos malos elementos, que de pronto han permitido el ingreso de sustancias no permitidas como alcohol, se harán las mejoras en los mecanismos de control con mayor supervisión”, dijo Romero. Mencionó que Bolivia sigue teniendo por debajo los índices de violencia al interior de los centros penitenciarios, con relación a lo que sucede en otros estados como Colombia, Ecuador, Perú o México, según Página Siete. Dijo que la cantidad de detenidos en las cárceles se incrementó mucho los últimos años. A inicios de 2020 se tenían 17.000 privados de libertad. Ahora, en este año, se ha sobrepasado los 24.000.