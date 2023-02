Ven que intento de revocatorio a Luis Arce puede ser un Caballo de Troya para el ala radical del MAS





28/02/2023 - 07:51:55

Página Siete.- El pedido de revocatorio al presidente Luis Arce puede convertirse en un “Caballo de Troya” para que retorne al poder el ala radical del MAS, opinan analistas y políticos. El líder cruceño Fernando Larach se da un tiempo, primero para reunirse con los cívicos de todo el país y para esperar que el mandatario cumpla la mitad de su gestión, uno de los requisitos vitales. “Puede ser un Caballo de Troya para distraer la atención de peleas reales, porque no existen las condiciones afectivas para tener un referéndum revocatorio al Presidente y en el caso de que se alinearan los astros y se consiguiera el revocatorio a Arce, las posibilidades son: de que él salga fortalecido o que retorne (Evo) Morales”, opinó el analista político cruceño Rolando Schrupp. El cabildo cívico nacional del 25 de enero dio un mes al presidente Luis Arce para que dé amnistía a los presos políticos del país, el plazo acabó el sábado 25, de lo contrario impulsarán un revocatorio. El Gobierno confirmó que no dará ninguna amnistía a los presos políticos y ante ello Larach señaló este lunes que se reunirá con el movimiento cívico nacional para definir los próximos pasos, aunque admitió que para activar aquella iniciativa Arce debe cumplir la mitad de su mandato es decir junio. “Tenemos tiempo indudablemente para la coordinación a nivel nacional con los otros comités cívicos”, sostuvo el cívico. “El remedio peor que la enfermedad” La figura literaria del “Caballo de Troya”, un artilugio utilizado en la antigüedad parar introducir un grupo de soldados y así sorprender a sus enemigos en un supuesto obsequio, fue citado también por el diputado constitucionalista de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón para ejemplificar cómo el ala radical del MAS puede ser el triunfador, si se impulsa el revocatorio a Arce. “El remedio puede ser peor que la enfermedad”, indicó Alarcón para quien una de las posibilidades es que Arce resulte eventualmente ganador y más potenciado, como sucedió con Evo Morales que venció en el revocatorio de 2008 con el 67,43%. Y si, al final un opositor fuese vencedor en el revocatorio tendrá en contra a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que es dominada por el MAS y el pedido de amnistía de los presos puede ser rechazado como ya lo advirtió el mismo Evo Morales. Los tiempos también van en contra. El Presidente que sea electo en el referéndum tendrá menos de un año y medio para gobernar, no cinco años porque la norma habla de que se debe completar el periodo que se inició en 2020. Por ello, esa coyuntura puede favorecer para la candidatura de Evo Morales. “Inclusive hasta sería tentador para que Morales se lance a la piscina (a las Elecciones 2025) porque tendría una asamblea con mayoría del MAS”. La crisis económica que vive el país, puede jugarle en contra a Luis Arce y el revocatorio puede convertirse en una suerte de “Caballo de Troya para que entre Evo Morales”, y así regrese al poder. “No hay condiciones” El analista político José Peralta percibe que en este momento no están dadas las condiciones para impulsar un revocatorio a Luis Arce. “Primero hay que preguntarse si se puede aplicar el revocatorio, porque debe verlo el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional Plurinacional y la Asamblea Legislativa debe aprobarla”, aseveró el experto para quien los tiempos también juegan en contra. El diputado masista Andrés Flores ratificó este lunes que la ALP no aprobará ningún pedido de revocatoria. Por su lado, el senador de Creemos Henry Montero dijo que más allá de quién pueda ser beneficiado en un eventual revocatorio, se debe cumplir el mandato cívico. “Nosotros respetamos la decisión del soberano que ha manifestado que debería haber un revocatorio si en caso no hay amnistía para los presos políticos, los cívicos de Bolivia están manejando este tema”, puntualizó.