Cada uno de los guerreros digitales creaba al menos 15 cuentas falsas; evistas y CC piden informes en ALP





28/02/2023 - 07:37:17

Página Siete.- “Cuando trabajé para el Gobierno, llegué a crear 15 cuentas falsas”, revela una exfuncionaria que estuvo en un despacho ministerial. Los más antiguos se jactaban de tener más de 20, todo con el fin “de apoyar a la autoridad” del sector o para “atacar a los opositores”. Diputados evistas y de Comunidad Ciudadana (CC) pedirán un informe en la ALP, mientras que el senador arcista Félix Ajpi apuntó a que Evo Morales debe dar un informe por ser el “creador” de ese grupo. “Me preguntaban ‘¿cómo vas a apoyar a la autoridad?’ Y ahí me enteré que una de las formas era crearme una cuenta falsa. Ellos tenían varias cuentas falsas y así con mensajes apoyaban al ministro o atacaban a los opositores. Yo trabajé poco tiempo, pero llegué a crear 15 cuentas”, confiesa la exservidora pública cuyo nombre Página Siete guarda en reserva. El jueves 23 de febrero, Meta, casa matriz de Facebook, desactivó 1.600 perfiles de los denominados “guerreros digitales” del Movimiento Al Socialismo (MAS). La fuente consultada se enteró después que la práctica no solo se daba en algunos ministerios, también en subgobernaciones con la misma estrategia: apoyar a la autoridad del sector y atacar o responder a los opositores. En tiempos digitales, quienes demostraban tener más cuentas en redes sociales “respaldando al jefe”, podían tener mejores opciones laborales. A raíz de la cancelación de las 1.600 cuentas falsas por parte de Meta, el expresidente Evo Morales ratificó el domingo, en su programa de radio Kawsachun Coca, que a los “guerreros digitales” les pagan con recursos públicos desviados de contratos publicitarios. “Nada se oculta en la vida y también sé quién paga, cómo sacan plata. La viceministra de Comunicación (Gabriela Alcón) exactamente de qué canal saca, cuánta plata para pagar ocultamente estas cuentas. No está facturado”, declaró sin precisar los medios. En respuesta a Morales, Alcón anticipó este lunes que pidió al Ministerio de la Presidencia una auditoría de “todos los procesos que tenemos con los medios de comunicación en términos de difusión de publicidad y también en las redes sociales, porque todos nuestros contratos son públicos, están en el Sicoes (Sistema de Contrataciones Estatales) y son transparentes”. En 2018, el entonces senador y luego exministro Arturo Murillo, condenado en enero en Estados Unidos por conspiración para blanquear sobornos, denunció que los “guerreros digitales” del MAS percibían un salario de 16.000 bolivianos por mes. “La mayoría no tiene título de bachiller y no cumplen con los requisitos para ser funcionarios públicos”, señaló el 11 de junio de 2018. El domingo, Morales apuntó que algunos de esos “guerreros digitales” operan desde el Ministerio de Gobierno, cuya cartera es dirigida por Eduardo Del Castillo, uno de las autoridades que periódicamente es atacado por el exmandatario. “Esto también viene del equipo de comunicación del Ministerio de Gobierno, algunos hermanos, hermanas despedidos del ministerio vienen a comunicarnos hasta el trópico de Cochabamba. El Ministro de Gobierno esto nos hizo hacer contra vos”, confirmó Morales. En Santa Cruz se denunció hace meses el funcionamiento del Bunker Juventud de Fuego, desde donde presuntamente se difunden mensajes a favor del Gobierno desde las redes sociales. Anuncian petición de informe Diputados evistas y asambleístas de CC impulsan una petición de informe escrito u oral para que la viceministra GabrieAlcón de un informe ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El diputado del ala radical del MAS Héctor Arce señaló que la viceministra Alcón “tendrá que explicar con qué recursos han estado operando estas cuentas falsas, qué funcionarios son, en qué instituciones (están), cuál es el sueldo que perciben y qué instrucción reciben”. Se conoció extraoficialmente que se desembolsan al menos un millón de bolivianos en esos gastos. Arce asegura que desde esas cuentas “se ataca de manera perversa al hermano de Morales y a muchos líderes que estamos con él”. Luisa Nayar, diputada de CC, criticó el doble discurso del expresidente Morales. “No sabemos por qué se sorprende Morales, cuando él mismo ha sido parte de esta institucionalización (de los guerreros digitales)”. La asambleísta confirmó que solicitarán un informe a la viceministra Alcón en la ALP. “Además estamos solicitando una reunión con los representantes de Meta (instancia que depende de Facebook) para tener la información por parte de esta instancia y que el Gobierno no busque seguir engañando a los bolivianos”, aseveró.