Señales de tipo de cambio diferenciado acentúan la demanda de dólares





28/02/2023 - 07:30:28

Los Tiempos.- La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) admitió que existe “una demanda inusual de dólares” y aseguró que esto se debe a la especulación; sin embargo, dos analistas afirman que esto surge por la disposición gubernamental que establece un tipo de cambio preferencial del 6,95 para el sector exportador. Según el economista German Molina, el acuerdo con el sector exportador da señales de la formación de mercados diferenciados, dado que lo correcto hubiera sido fijar el tipo de cambio de 6,95 para todos los sectores. “Ya es un inicio de que va a haber un mercado diferenciado, porque solamente para exportadores a 6,95; la medida debería decir para todos los sectores a 6,95, pero, como lo han hecho diferenciado, dan una señal equivocada”, explicó Molina. Gonzalo Chávez, también economista, considera que la medida con los exportadores llevó al tipo de cambio a la banda superior, de modo que solamente se conseguirá dólares pagando entre 6,94 y 6,96 bolivianos. “La banda de precio se ha ido hacia arriba, porque esta banda era más grande, de 10 puntos porcentuales, pero con las medidas que el Gobierno ha tomado, en especial hacer que el Gobierno compre a tasa preferencial de cambio las exportaciones, ha hecho que el mercado se sitúe en la banda superior del tipo de cambio”, dijo. En este contexto, cada día hay más denuncias en redes sociales respecto a las dificultades para la compra o retiro de dólares en las entidades financieras. Incluso, algunas personas afirman que los bancos deben analizar y autorizar el retiro de dólares. Sin embargo, el director de la ASFI, Reyna, Reynaldo Yujra dijo que existe “una demanda inusual de dólares” debido a la especulación relacionada con la escasez de dólares y aseguró que esta instancia estatal no emitió ninguna instructiva que restrinja la venta de la divisa norteamericana. Por ello, Yujra advirtió con procesos penales por delitos financieros a quienes generen especulación. “Como ASFI, no hemos emitido ninguna instructiva para que se restrinja la venta de dólares en las entidades financiera; es una especulación que ha surgido y está generando una demanda innecesariamente, una demanda inusual de dólares cuando el sistema financiero opera con boliviano y no dólares”, dijo Yujra a Bolivia TV.