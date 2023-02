La guerra digital del MAS salpica a tres ministerios y piden auditorías





28/02/2023 - 07:26:17

El Deber.- Las unidades de Comunicación de los ministerio de Gobierno, de Justicia y de la Presidencia estarían supuestamente involucrados en la ejecución de la “guerra sucia y mediática” entre masistas, según denunció a este medio el exviceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, quien dio nombres de las páginas y sus presuntos autores. Sin embargo, el Gobierno y el MAS desmintieron estas acusaciones y anunciaron investigaciones. “Tenemos identificadas las páginas y se sabe quiénes están en la autoría. Ya he denunciado ni bien identifiqué este tema. Son los jefes de comunicación del Ministerio de Gobierno, de Justicia y de la Presidencia. Aparte están confabulando en familia. Tienen nombre y apellido. Son los tres que operan y los demás replican. Tienen equipos instalados de personas solamente para hacer este tipo de información que es falsa”, reclamó. La exautoridad manifestó que el objetivo de estos “guerreros digitales” es atacar al bloque de radicales y, sobre todo, mellar la imagen del expresidente y jefe del MAS, Evo Morales. Repudió que la política pública se haya “centrado” en emitir ataques a los radicales y no a difundir los logros del Gobierno de Luis Arce. Cox agregó que no solo son páginas de Facebook o perfiles “clonados” sino grupos de WhatsApp. “Desde el mismo Gobierno tienen grupos de WhatsApp en los que han ideado una suerte de paralelismo con publicaciones o con noticias que estoy generando y que me he cansado de denunciar desde noviembre”, enfatizó y observó que el informe de Meta sería un “falso positivo” porque no se eliminaron todas las cuentas falsas, como la que “clonaron” en su contra. Las denuncias datan desde septiembre de 2022, cuando Morales empezó a hablar del supuesto plan negro ideado por el Gobierno para eliminarlo políticamente. El 12 de octubre de 2022, el diputado del bloque evista Gualberto Arispe también denunció los ataques que sufría en redes sociales con información falsa y propiciada —según sus palabras— por el jefe de Comunicación del Ministerio de Gobierno, José Daniel Ll. En aquella oportunidad reveló que desde el partido azul mandaron una solicitud al presidente Arce para que se autorice una investigación y auditoría a las “actividades comunicacionales” del Ministerio de Gobierno y los recursos utilizados. Sin embargo, Arispe dijo que la petición no tuvo respuesta. “No hubo respuesta y aquí está el descargo. Queremos saber, ¿a qué se dedica esa gente que está en la Unidad de Comunicación del Ministerio de Gobierno?, ¿de qué ganan?, ¿de hacer estos memes contra la dirigencia del MAS o están haciendo alguna política de lucha contra el narcotráfico?”, cuestionó. Sobre las páginas que se administrarían desde ese Ministerio dijo que “el señor José Daniel Ll. administra las páginas Piojo Bolivia, Soy un Cocodrilo, las noticias de Bolivia, Bolivia Cibernética, La Resistencia Audiovisual y El Choclo”. En el Gobierno de Jeanine Añez, el nombre de José Daniel Ll. también salió a la luz porque el ahora funcionario tenía acceso a cuentas institucionales como del Ministerio de Justicia, mediante la cual difundía información falsa, según el análisis informático que presentó la empresa Etichal Hacking. En 2020, Álvaro Andrade, gerente de la empresa, informó que esa persona no solo tenía acceso a esa cuenta institucional, sino a la de otros ministerios y viceministerios. Usaba una cuenta falsa denominada “Soy Cocodrilo”. Ante las acusaciones del bloque evista sobre uso de recursos del Estado para supuestamente financiar a los “guerreros digitales”, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, descartó estas aseveraciones y pidió una auditoría para revisar los procesos de contratación con los medios de comunicación y en redes sociales. La funcionaria descartó cualquier vinculación de su repartición con los denominados ‘guerreros digitales’ y remarcó que su trabajo se “enmarca única y exclusivamente en la difusión de la gestión de gobierno, que es parte de nuestras atribuciones y competencias asignadas”. El bloque de renovadores también salió en defensa del Gobierno y sus miembros recordaron que quien creó a los “guerreros digitales” fue Evo Morales como se investigaba en el caso sobreseído de Neurona Consulting. Desde la oposición, el senador Erick Morón (Creemos) dijo que “Evo fue el fabricante de los guerreros digitales y hoy está recibiendo de su propia medicina” y al igual que la diputada Luisa Nayar, de CC, rechazó que ahora se muestre sorprendido.

Tanto oficialistas como opositores coinciden que debe haber una investigación sobre el uso de recursos públicos para financiar estos ataques mediáticos. Por tanto, en la Asamblea empiezan a gestionar peticiones de informe y reuniones con Meta.