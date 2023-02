El modelo económico social comunitario y productivo va en declive





28/02/2023 - 07:17:33

El País.- Para el profesional en relaciones internacionales, Francisco Solares, el modelo económico social comunitario y productivo planteado desde 2010 en adelante, no tiene el éxito que ha tenido inicialmente, y va en declive. “Este modelo no va, porque el tema de la industrialización no tiene los resultados esperados, porque simplemente se usó la lógica extractivista, de solo exportar las materias primas y eso ha tenido un agotamiento, sobre todo en los hidrocarburos”, dijo. Solares refiere que en este último tiempo el Gobierno ha perjudicado al sector privado en favor del público, además que no ha sabido leer los cambios que se han dado en el mundo, con la globalización en temas de integración económica. Considera que el Gobierno boliviano ha cometido muchos errores en cuestión de política internacional, como adoptar una postura errada sobre la guerra de Ucrania con Rusia, lo que le significa un camino difícil al acceso de créditos internacionales. Otro de los aspectos que hace mención, es que las reservas del país vienen en caída desde hace 10 años, situación que se ahondó con la llegada de la pandemia del Covid-19, pero que a la fecha intenta mantener un discurso demagógico, tratando mostrar que el país tiene estabilidad económica. “Bolivia sigue siendo un país con altos niveles de contrabando, de narcotráfico, que en cierto punto han sopesado la economía boliviana, pero ahora ya no. Esto queda en evidencia que ha perjudicado al país, ya que el boliviano no tiene empleo formal, y se ve que el sector público es el principal motor económico, cuando debería ser la empresa privada”, detalló.