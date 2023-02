Asamblea tiene 10 días hábiles para analizar el proyecto de Ley de suplencia de la Gobernación cruceña





27/02/2023 - 21:06:14

El Deber.- Zvonko Matkovic, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), presentó en la sesión ordinaria el proyecto de ley para definir la suplencia del gobernador Luis Fernando Camacho, quien está detenido en la cárcel de Chonchochoro, y se lo derivó a la Comisión de Constitución y Gobierno para que sea analizado. El proyecto fue denominado Ley Departamental de Desarrollo de la Suplencia Gubernamental, la Suplencia Temporal e Impedimento Definitivo de las Autoridades Departamentales de Santa Cruz y se lo realizó a pedido de la Sala Constitucional Tercera, que ordenó que la ALD defina los parámetros para establecer cuándo se debe cambiar la tutela de la Gobernación. “Hemos trabajado este proyecto, el mismo que ha sido derivado a la Comisión de Constitución y Gobierno para que pueda realizarse el análisis correspondiente; dando cumplimiento a la orden que emanó la Sala Constitucional”, informó Matkovic. Indicó también que la Comisión de la ALD cuenta con los mecanismos para efectuar cualquier modificación que se considere necesaria, posteriormente se debe elevar un informe que tiene que ser tratado en pleno de la Asamblea, en un plazo de 10 días hábiles y puede pedirse ampliación si así lo considera necesario. Además, el presidente de la Asamblea comentó que este lunes la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) presentó otro proyecto de ley que será derivado a la Comisión de Constitución y Gobierno para que también sea analizado. Sobre la audiencia que definió que Camacho continúe como gobernador y que sea la ALD quien defina cuándo debe ser reemplazado, Matkovic dijo que ha reiterado por escrito su pedido oral sobre la remisión de la copia del fallo final de los vocales de la Sala Constitucional. “Han pasado más de 48 horas y seguimos a la espera de ese documento oficial, que se haga la entrega del acta de la audiencia”, acotó. Por su parte, el asesor de Gestión de la Gobernación, Efraín Suárez, dijo este lunes que están a la espera de que la ALD inicie el tratamiento de la ley que definirá ‘la ausencia temporal’ del gobernador Luis Fernando Camacho, para cumplir con la resolución de la audiencia de acción de cumplimiento. “En la ALD se van a tratar leyes para definir algo que ya está definido, que no hay ausencia. Nosotros esperamos que los asambleístas sean responsables con el pueblo, con la democracia, sobre todo, y responsables con el deber de representar a la gente que le dio su voto y que también le dio su voto a Luis Fernando Camacho para que ejerza como gobernador de Santa Cruz”, indicó Suárez. Además, dijo que la suplencia gubernamental no aplica para la situación de Camacho, porque para que se suceda el gobernador este debe declararse ausente o renunciar. Asimismo, el Código Civil establece que la ausencia se da cuando la persona desaparece y no se tiene conocimiento de su paradero por más de 2 años, lo cual no ha sucedido con el gobernador del departamento cruceño.