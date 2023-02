Diputados evistas dicen que guerreros digitales de la gestión de Evo eran patriotas y trabajaban gratis





27/02/2023 - 20:58:58

Los Tiempos.- Diputados ‘evistas’ señalaron hoy que la ministra de la Presidencia, Marianela Prada y la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón le deben una explicación al pueblo boliviano sobre el trabajo de los denominados guerreros digitales y los recursos económicos invertidos en esta acción al que calificaron como ‘sucia’ y ‘perversa’. Pero también señalaron que en la época de Evo Morales los guerreros digitales eran patriotas y trabajaban de manera gratuita. “(En la gestión de Evo Morales) había guerreros digitales, no lo vamos a negar, esos guerreros digitales hacían un trabajo patriota, había libertad de expresión, defendían (a los miembros de MAS); pero hoy no, hoy en día, hay una instrucción de un jefe para atacar a la dirigencia del Movimiento al Socialismo, además de diputados y senadores que hacemos nuestro trabajo de fiscalización, para atacar y destruir a la dirigencia nacional que está a la cabeza del hermano Evo Morales”, sostuvo el diputado Héctor Arce. Asimismo, Arce insistió que los guerreros digitales de la época de Evo Morales hacían un trabajo gratuito, a diferencia de ahora. “Antes, los guerreros digitales eran universitarios y militantes del MAS que hacían un trabajo ad honorem, pero hoy no, por ese motivo, la viceministra (Gabriela) Alcón deberá explicar de dónde salieron esos recursos económicos al que se hace referencia. Será que los descuentos del 4 y 5 por ciento que se hacen en las instituciones están yendo a pagar a alguien o será que con recursos del Estado se están haciendo contratos para hacer este trabajo sucio y perverso”, añadió Arce. En esa misma línea, la diputada Lucy Escobar aseguró que los parlamentarios que responden a la línea de Evo Morales son víctimas de los guerreros digitales y no descartaron solicitar una interpelación a la ministra de la presidencia Marianela Prada.