Jaime Dunn: El BCB generó un mercado paralelo del dólar al crear cambios preferenciales a los exportadores

Brújula Digital.- El Banco Central de Bolivia (BCB) generó un mercado paralelo del dólar al crear cambios preferenciales de la moneda extranjera para los exportadores, afirmó el consultor internacional y experto en finanzas, Jaime Dunn. Advirtió que en el país la economía informal, que mueve $us 7.000 millones ha sido la que ha garantizado que la oferta y la demanda del dólar calcen. “El rato que el BCB le dice a los exportadores, te voy a pagar más, lo que ha hecho es crear otro mercado paralelo –dentro de la banda- para los exportadores. El problema es cuando el mercado paralelo se mueve fuera de la banda oficial, ese es el tipo de mercado que no queremos tener y es la señal de que la demanda de dólares no está siendo satisfecha por la oferta de dólares que hay en ese momento”, afirmó a Brújula Digital. El experto explicó que en Bolivia y en cualquier país donde hay un tipo de cambio, por más fijo que sea, siempre habrá un mercado paralelo. “Por ejemplo, el mercado paralelo en el país, que es monitoreado por el BCB, es un mercado donde la banda está por 6,86 bolivianos (por dólar), pero tienes empresas que siempre tuvieron un tipo de cambio preferente, que se han movido dentro de la banda, pero más cerrada”, explicó. En ese marco dijo que hay que cuidar mucho de que ese tipo de cambio en el mercado paralelo se vaya a salir de manera significativa del tipo de cambio de la banda oficial, para lo cual es importante apuntalar a las reservas internacionales. En un contexto de descenso de las Reservas Internacionales Netas (RIN), el Banco Central de Bolivia (BCB) anunció ayer la compra de divisas al sector exportador con un tipo de cambio de 6,95 bolivianos por dólar, superior al valor que ofrece el sistema financiero. Con la medida, el BCB espera captar al menos unos 1.000 millones de dólares. “Los bancos privados mantienen sus dólares fuera del circuito del BCB, por eso es que el Gobierno ha tomado la decisión de atraer dólares al BCB a través del Banco Unión, con esta su política de dar un tipo de cambio preferencial. Entonces, hemos llegado a un punto donde la economía ya no se está moviendo necesariamente por indicadores, ha llegado un punto en el que las expectativas de la gente empieza a tomar un rol mucho más importante que los números”, afirmó. Consideró que la falta de dólares en la banca se deba a una falta de coordinación entre el BCB y las entidades de intermediación financiera, sin embargo insistió que es el Gobierno el que debe explicar. "El Gobierno debería explicar: los dólares en este momento no están llegando a los bancos por estas razones, y las medidas que hemos tomado son estas, y en los próximos seis, siete días se va a normalizar (…). Pero cuando las autoridades no atienden a las preguntas que les hace la prensa y por el otro lado dicen que no pasa nada, que todo está bien, lo único que están haciendo es generar más desconfianza”, aseguró. La economía informal y su impacto en la oferta y la demanda El experto en finanzas explicó que Bolivia es un país en el que la demanda y la oferta de dólares a calzado muy bien, no solo hay dólares en el BCB, sino también “porque hay como 7.000 millones de dólares en la economía informal, que son los que han ido manteniendo calzada la oferta y la demanda”. “En otras palabras, esta falta de dólares que se está dando, es el resultado de las políticas públicas de no informar y tomar medidas parche que han exacerbado las expectativas de la gente”, aseguró. Dunn señaló que mucha gente que ha estado sacando dólares de sus cuentas, no es precisamente porque necesite hacer una transacción financiera, sino porque desconfía del Gobierno. “La confianza del Gobierno se está perdiendo rápidamente por la forma cómo actúa y anda en una negación muy fuerte sobre el hecho de que la economía necesita fortalecerse porque su crecimiento es a punta de deuda y consumo de reservas que tienen un límite, y cuando supere esa negación volverá a generar un ámbito de mejor confianza”, subrayó. Observó que las reservas netas han estado bajando pero se estabilizaron alrededor de los 4.000 millones de dólares en los últimos meses. Una parte de las reservas está en efectivo, otra en derechos especiales de giro y la tercera parte en oro. “Todos estos factores se han ido reduciendo y el gasto público se ha ido acelerando, porque como parte de la política está la subvención a los combustibles, hay un gasto muy grande, porque se debe importar caro y vender barato en el mercado interno”, dijo. Advirtió que la subvención tiene el efecto de drenar rápidamente las reservas porque dentro de la política del Gobierno está el redimir a la inflación; es decir mantenerla baja a punta de subvención. “Compramos la inflación baja pagando 1.700 millones de dólares anuales en combustibles y otro monto en alimentos que le cuesta a Bolivia $us 2.000 millones anuales, ese es el costo de una inflación baja”, sostuvo. Sin embargo recomendó que el Gobierno se concentre en medidas que puedan garantizar un aumento de las reservas, y mejora de la economía, como la liberación de los cupos de exportación, monetizar los derechos especiales de giro en el FMI, pagar mejores tasas de interés a los depósitos en dólar y efectivizar los créditos internacionales que oscilan en $us 3.500 millones, entre otras medidas. Recomendó en ese marco, que el Gobierno se sincere sobre la situación real de la economía. “Si se remonta hace cuatro semanas, todo estaba bien, los analistas éramos los mentirosos. A mí me llamaron ´él caballo del Apocalipsis´. (Decían) no quieren ver el éxito del Gobierno, pero al día siguiente que dicen que todo está bien empiezan a tomar medidas”, señaló. No obstante, consideró muy prematuro y poco prudente hablar de “corralitos” pues ese tipo de medidas se las toma de manera oficial a través de medidas administrativas gubernamentales cuando la situación es extrema y en la cual, la demanda es muchísimo más grande que la oferta de dólares.