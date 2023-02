Gobernación desmiente al Gobierno y niega que se haya entregado ítems, recursos económicos y antídotos para los hospitales





27/02/2023 - 18:24:53

El secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación cruceña, Edil Toledo, aclaró que ante declaraciones de autoridades del Ministerio de Salud respecto a la supuesta entrega de ítems para hospitales de 3er nivel, dotación de recursos para atender emergencias y otras obligaciones de esta cartera de Estado, son falsas. La autoridad en salud encaró a la viceministra del área en una conferencia de prensa, en la cual con documentos en mano demostró que la Gobernación de Santa Cruz no tiene los Bs 17.8 millones como afirman para ejecutar y atender las necesidades hospitalarias, pues solo está escrito en papel y no en efectivo para ejecutar. Además que desde hace dos años se viene solicitando una mayor inyección de recursos para mejorar la atención sanitaria. “Venir y decir que todo anda bien es totalmente falso. Vienen hacerse la burla con cuatro ítems que nos quieren dejar cuando al hospital de Montero le deben 151 ítems y en general la deuda histórica que tienen con Santa Cruz es de 11.840 ítems. Que no vengan a mentir y decir que tienen todo el dinero del mundo para hacer funcionar el sistema sabiendo que desde hace dos años venimos mandándoles cartas porque nuestra ejecución del presupuesto era del 100% y necesitamos más recursos”, expresó Toledo. Acerca de las gestiones realizadas para traer el antídoto para el menor que fue picado por un alacrán, reafirmó que fueron realizadas por funcionarios de la Gobernación, cuando es responsabilidad del Ministerio de Salud proveer este medicamento que no se encuentra Bolivia. “Vienen a mentir diciendo que se hicieron las gestiones, cuando fuimos nosotros los que nos movilizamos. Ayer Todo mi equipo estuvo trabajando hasta horas de la madrugada consiguiendo este medicamento y con la buena relación que tenemos con los pares brasileños a través de la secretaría, se consiguió la donación de este antídoto que además de vacunas, sueros antiofídicos y otro tipo de medicamentos para venenos es obligación exclusiva del ministerio proveerlo”, dijo el secretario. Finalmente, la autoridad lamentó el deceso del pequeño que fue picado por el alacrán, a quien se logró suministrar el medicamento traído desde el exterior. Sin embargo, debido a sus antecedentes clínicos (dos cirugías de corazón) se complicó su situación y no resistió.