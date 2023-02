Arturo Pérez-Reverte, furioso por la cancelación de James Bond: El siglo XXI está siendo el siglo de la estupidez





27/02/2023 - 18:06:49

Infobae.- El escritor, periodista y miembro de la Real Academia Española (RAE), Arturo Pérez Reverte, salió a mostrar su enojo en sus redes sociales tras el anuncio de las nuevas reediciones de los libros de James Bond, que serán revisados para suprimir las referencias raciales que puedan ser consideradas ofensivas, con motivo de los 70 años de la aparición del primer libro de la serie, Casino Royale. “Más hipócrita basura anglosajona que los europeos haremos nuestra, como de costumbre. Gracias a los demagogos, los oportunistas que hacen de esto su negocio y los idiotas que les aplauden, el siglo XXI está siendo el siglo de la estupidez. Enhorabuena”, escribió el autor de libros como Sidi y Revolución. La noticia llega pocos días después de que la editorial británica Puffin Books anunciara que la obra de Roald Dahl, autor de libros como Matilda, Charlie y la fábrica de chocolate y Las brujas, sería reescrita para eliminar todo lenguaje ofensivo, motivo por el cual lectores de todo el mundo salieron a mostrar su rechazo ante la decisión. Sin embargo, tras la controversia, la editorial comunicó que, a la par de las nuevas ediciones “corregidas”, también pondrían a la venta la versión original de cada libro para los lectores interesados.



Por su parte, el escritor y matemático argentino Guillermo Martínez, autor de Crímenes imperceptibles, se pronunció “en contra, por supuesto”. En diálogo con Infobae Leamos, comentó: “La locura es total. Hay que tener cuidado de no convertir lo que puede ser deseable en la vida civil en obligatorio para la representación literaria o ficcional. No podemos dejar que la literatura se convierta en una especie de fábula de buenas intenciones y de ‘corregir hacia atrás’ lo que fueron sensibilidades del pasado”. Días atrás, la escritora argentina Mercedes Giuffré había comentado en su cuenta de Twitter, en relación a la “censura” de Roald Dahl: “Me apuraré a comprar los últimos ejemplares de R. Dahl antes de que se haga efectiva la censura (es censura, las cosas por su nombre). No pienso leer las versiones manipuladas. Cuando pase este delirio cancelatorio, recuperaremos los originales desde las bibliotecas personales”. Esta vez, escribió: “Ahora reescriben las de James Bond. Ajá. Lo tocan a Conan Doyle y rompo todo”. A su vez, el argentino Juan F. Rivero agregó: “Como filólogo, al leer esta noticia no puedo evitar preguntarme qué sentido tiene reescribir la obra de alguien que murió hace 59 años en lugar de preparar nuevas ediciones anotadas o prologadas en las que, manteniendo el texto original, los pasajes racistas, machistas, etc. se señalen como lo que son: pasajes racistas y machistas en el contexto de una sociedad estructuralmente racista y machista, cuyas manifestaciones culturales, a menudo, la reflejaban como tal”. Entre los centenares de quejas, sin embargo, también hubo espacio para el humor. Un usuario de Twitter escribió: “Las novelas de James Bond deberían ser reeditadas, sí, pero con mejores historias”. En vista de esta nueva moda que consiste en eliminar del pasado aquello que incomoda en vez de sacarlo a la luz para analizarlo desde el presente, no queda más que preguntarnos: ¿cuál será la próxima obra en ser reescrita, corregida, revisada, censurada?