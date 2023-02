Vidrios polarizados: Controles inician el 1 de marzo; solicitudes pueden ingresar tras plazo





27/02/2023 - 17:29:09

Opinión.- El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó que los operativos policiales y la emisión de multas para los infractores que no cuenten con el permiso de vidrios polarizados correrán a partir del 1 de marzo. Sin embargo, anunció que los interesados en adquirir el permiso todavía podrán gestionarlo, puesto que el servicio es “permanente”, ya que “la normativa está vigente, mientras no se disponga lo contrario”. “Es decir, este ya va a ser un servicio continuo y permanente para la población boliviana, para que las nuevas personas que están adquiriendo un nuevo vehículo o están haciendo el traspaso de su motorizado a otra, también puedan solicitar la misma”, señaló. Ríos recordó que los motorizados transferidos o vendidos pierden la validez de la roseta de vidrios polarizados “automáticamente”; razón por la cual los interesados deben procesar otra solicitud. DOCUMENTO EN TRÁMITE En cuanto a las personas que solicitaron el trámite y todavía no cuentan con la aprobación, Ríos indicó que deberán extraer un certificado digital que indica que el mismo “está en curso”. De esa forma, evitarán las sanciones policiales. “Esto, con la finalidad de que, si es sorprendido por algún operativo, pueda mostrarlo. Ya los funcionarios policiales han sido y están siendo capacitados sobre aquello para que, durante un lapso de tiempo, puedan mostrar el mismo y estar exentos del pago de multas”, refirió. NORMA El Decreto Supremo (DS) 4740, el cual establece la obligatoriedad de la autorización para el uso de vidrios oscuros, fue emitido el 15 de junio de 2022. Un mes después, la norma contó con su reglamentación, que fijó el 15 de octubre como la fecha límite de plazo para obtener el permiso y la roseta. Sin embargo, ese término se amplió en dos oportunidades. Primero hasta diciembre y luego hasta enero. SOBREDEMANDA Ríos evaluó de forma positiva la demanda de solicitudes de permiso para contar con vidrios polarizados. Añadió que, incluso, existió una “sobredemanda” y se “colmó las expectativas” del Gobierno. Al momento recibieron 110 mil solicitudes de permiso. Del total, el 60% fue aprobado; el 33%, rechazado; y, el 7% se encuentra en pleno trámite. Debido a que el miércoles 1 de marzo comienza el control de vidrios polarizados en territorio nacional, en los últimos días recibieron entre 2 mil y 3 mil solicitudes por día. IMPORTADORAS Respecto a la posibilidad de que las importadoras realicen el trámite para los vehículos nuevos, el titular de Seguridad Ciudadana del Gobierno descartó la misma. Ello, debido a que “como Estado es importante contar con una base de datos para poder conocer quién es el propietario o poseedor legal del vehículo” a fin de identificar, ante la posible comisión de un hecho delictivo, a los infractores de la ley. CONTROLES El miércoles 1 de marzo comienza el control de los conductores y motorizados sin autorización de vidrios polarizados. La Policía realizará los operativos y multará con 100 bolivianos a los infractores.