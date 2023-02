Colegio de Ingenieros Petroleros declarará como testigo en juicio contra exministro de Añez





27/02/2023 - 17:14:53

Este martes 28 de febrero iniciará el juicio contra el exministro de Hidrocarburos de Jeanine Áñez, Víctor Hugo Zamora. El Colegio de Ingenieros Petroleros de Bolivia (CIPB) será parte del proceso como testigos en el caso denominado YPFB- Bulo Bulo, informó el presidente del ente colegiado, Carlos Alberto Zavaleta. “Nosotros vamos a ir a declarar la realidad, la verdad y que por un tema que no había ninguna justificación técnica, ni económica, ni legal para poder paralizar la planta de Bulo Bulo”, señaló el representante en conferencia de prensa. En este caso, además del exministro de facto son investigados otros cinco ex altos funcionarios, acusados por la paralización de la gigantesca Planta de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo a finales de 2019. "Nosotros hemos hecho la inspección y, de acuerdo a la inspección in situ en 2020, se ha hecho un informe técnico y posterior una demanda”, explicó. Tras la acusación formal en contra de los allegados a Áñez, la autoridad jurisdiccional determinó que la audiencia sea instalada a las 09h30 en el salón de audiencias del Tribunal de Sentencia Penal 1 y Penal 2 de Ivirgarzama, en Cochabamba. Zavaleta remarcó que la paralización fue ilegal y política, que causó grandes daños a la planta y por ello fundamentarán su informe en la audiencia. “Ha sido un tema político, bastantes profesionales han sido despedidos (…) y lo peor, en plena pandemia (COVID-19), crisis económica y no había urea boliviana, los agricultores tuvieron que comprar urea del exterior y al doble del precio, por ende, subió la canasta familiar, realmente hubo un daño no solamente a los profesionales, sino al país", explicó el profesional. Caso Bulo-Bulo La paralización en el funcionamiento de la planta de urea, ubicada en el trópico cochabambino, provocó un daño económico al Estado de alrededor de $us 243 millones, por la pérdida en la venta de Urea y alrededor de $us 53 millones por la reactivación de la planta, afirmó Zavaleta. Una comisión de fiscales presentó la acusación formal en marzo de 2022 en contra del exministro Víctor Hugo Zamora (declarado rebelde), y contra el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Herland Javier S. (declarado rebelde) y el exvicepresidente Nacional de Operaciones, Jorge R. B. Además del exgerente de Industrialización, Oscar A.B., el exdirector de la Planta de Amoniaco y Urea, Carlos Manuel S. V. y el excoordinador de la Planta de Amoniaco y Urea, Ivert F. O., acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, previstos y sancionados por los artículos 154 y 224 del Código Penal. ABI