Viceministra Alcón: Presidencia auditará publicidad estatal en medios de comunicación y redes sociales





27/02/2023 - 16:49:18

En el marco de una política estatal de transparencia, el Viceministerio de Comunicación solicitó al Ministerio de la Presidencia que ordene la realización de una auditoría sobre los contratos con medios de comunicación del país para difundir la propaganda estatal y también por redes sociales. Así lo anunció la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, al enfatizar que la acción apunta a “alejar cualquier sospecha, manipulación y especulación” sobre el destino de los fondos públicos para la difusión de la gestión de Gobierno. “Como Viceministra de Comunicación he solicitado al Ministerio de la Presidencia una auditoria de todos los procesos que tenemos con los medios de comunicación, en términos de difusión de publicidad, y también de difusión de las redes sociales porque todos nuestros contratos son públicos, están en el Sicoes (Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia), son procesos transparentes”, argumentó Alcón en declaraciones a un grupo de periodistas. Sustentó que una de las competencias del Viceministerio es la difusión de la gestión de Gobierno y que esa labor se la realiza apegada a la normativa y en estricto cumplimiento a los preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE). Para cumplir con sus tareas, el Viceministerio de Comunicación está conformado por dos Direcciones: Dirección General de Gestión Comunicacional, que funciona con las Unidades Distritales; Unidad de Medios Estatales y Unidad de Comunicación Presidencial; y la Dirección General de Políticas Comunicacionales, que funciona con la Unidad de Estudios y Proyectos; Unidad de Redes Sociales, Unidad de Estrategias Comunicacionales y Unidad de Información Gubernamental. En ese contexto, Alcón desmintió de “forma categórica” las denuncia en sentido de que los recursos del Estado estuvieran siendo “destinados a otros fines que no sean los establecidos” para que el Viceministerio cumpla con sus atribuciones. “Creo, en lo personal, que la política no puede estar basada en rumores y especulaciones, creo que la política, para servir al pueblo boliviano, tiene que ser fundamentada y responsable, alejada de subjetividades y manipulación. Les repito, una vez más, los recursos son únicamente destinados a temas de gestión que está en el marco de nuestras competencias”, insistió.