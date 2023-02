Un águila calva incuba sus huevos pese a estar prácticamente enterrada en la nieve







27/02/2023



Un águila calva fue vista tratando de mantener calientes a sus huevos mientras estaba parcialmente enterrada bajo un montículo de nieve, en medio de las fuertes tormentas invernales que experimenta el estado de Minnesota, en el norte de EE.UU.

Como se puede ver en un vídeo, captado por una cámara gestionada por el Departamento de Recursos Naturales de Minnesota (DRM), el ave queda prácticamente enterrada en la nieve, solamente se asoma la cabeza mientras el cuerpo está completamente cubierto. Posteriormente, logra sacudirse la nieve y se acomoda para continuar con su tarea.

Alright… time to shovel. Even EagleCam has to dig out of this eventually pic.twitter.com/dZqZNxdQWc