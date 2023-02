Arnold Schwarzenegger va a protagonizar su primera serie de televisión y es original de Netflix





27/02/2023 - 12:00:45

Infobae.- Aunque es mundialmente conocido como un héroe de acción, ahora Arnold Schwarzenegger se adentrará en la comedia con la serie Fubar. Netflix ha lanzado el primer adelanto de uno de sus títulos más esperados, que a su vez es el primer proyecto televisivo del actor austríaco, en el que se mezclará el humor con peleas, explosiones y muchas persecuciones. La serie se centra en un padre y una hija que descubren que han estado guardando el mismo secreto durante años: ambos son agentes de la CIA y se mintieron el uno al otro para proteger su identidad. La serie de ocho episodios se estrenará el 25 de Aunque este tráiler sólo da un pequeño vistazo de la historia, revela muchos elementos que el público podrá esperar de los ocho episodios de una hora de este programa. El protagonista es Schwarzenegger, quien demuestra su talento para la comedia, algo que ya había mostrado en largometrajes como Mentiras verdaderas (1994). Por lo visto en el avance, la producción tiene un nivel alto, similar a cualquier blockbuster de acción que se estrena en verano. Fue a través de un comunicado que Arnold habló un poco acerca de este próximo proyecto: “Dondequiera que voy, la gente me pregunta cuándo voy a hacer otra gran comedia de acción como True Lies (Mentiras verdaderas). Bueno, aquí está. Fubar te pateará el trasero y te hará reír, y no solo durante dos horas. Tienes una temporada completa. Ha sido un placer trabajar con Nick (Santora), Skydance y Netflix para darles a mis fans exactamente lo que estaban esperando”. Previo a esta declaración, el showrunner del proyecto, Nick Santora llamó a la serie “por mucho, el proyecto más surrealista de mi carrera. Crecí viendo películas de Arnold Schwarzenegger; le pedía a mi padre unos cuantos dólares para poder correr al cine y ver a la estrella más grande del mundo en la pantalla grande, así que creé el primer proyecto de televisión con guión. Trabajar con Arnold fue increíblemente emocionante para mí”. La serie es creada y producida por Santora, quien también se desempeña como productor ejecutivo y tiene una amplia experiencia en series de acción y suspenso. Santora dirigió anteriormente Reacher, Most Dangerous Game y Scorpion. Además de protagonizar, Schwarzenegger también se desempeña como productor ejecutivo de la serie. En este proyecto también participan los actores Monica Barbaro (At Midnight), Jay Baruchel (The Moodys), Fortune Feimster (The Mindy Project), Milan Carter (¡Warped! , Travis Van Winkle (You), Gabriel Luna (The Last of Us), Andy Buckley (The Office), Aparna Brielle (AP Bio), Barbara Eve Harris (Sharp Objects) y Fabiana Udenio(Jane the Virgin). La sinopsis oficial de esta producción señala que: “Cuando un padre y una hija se enteran de que ambos han estado trabajando en secreto como agentes de la CIA durante años, se dan cuenta de que toda su relación ha sido una mentira y que realmente no se conocen en absoluto. Obligados a formar un equipo como socios, la serie aborda la dinámica familiar universal en un contexto global de espías, acción y humor”. Antes de que estrene Fubar puedes disfrutar de Tulsa King, serie protagonizada por otro héroe de acción Sylvester Stallone y que se encuentra en Paramount+.