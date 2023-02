Jefe de la ONU: La invasión de Rusia a Ucrania desató las violaciones más masivas de los derechos humanos





27/02/2023 - 11:43:24

Infobae.- La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia ha desencadenado “las violaciones más masivas de los derechos humanos” en el mundo actual, declaró el lunes el jefe de las Naciones Unidas, mientras la guerra entraba en su segundo año sin final a la vista y con decenas de miles de muertos. La invasión rusa “ha desencadenado muerte, destrucción y desplazamientos generalizados”, dijo el Secretario General de la ONU, António Guterres, en un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos respaldado por la ONU en Ginebra. Tras fracasar en su intento de capturar la capital ucraniana en las primeras semanas de la invasión y sufrir una serie de humillantes reveses durante el otoño, Rusia ha estabilizado el frente y está concentrando sus esfuerzos en capturar cuatro provincias que Moscú se anexionó ilegalmente en septiembre: Donetsk, Kherson, Luhansk y Zaporizhzhia. Ucrania, por su parte, espera utilizar carros de combate y otras armas nuevas prometidas por Occidente para lanzar nuevas contraofensivas y recuperar más territorio ocupado. Guterres dijo que “los ataques contra civiles e infraestructuras civiles han causado muchas víctimas y un terrible sufrimiento”. Los intensos combates por el territorio en el este de Ucrania se pusieron de manifiesto el domingo en un hospital de campaña ucraniano que atiende a los heridos de la intensa batalla por la ciudad de Bajmut, que está devastada. Un flujo constante de soldados maltrechos y exhaustos llegaba en camillas. Las declaraciones de Guterres se produjeron mientras el ejército ucraniano afirmaba que Rusia había lanzado ataques con drones explosivos en varias regiones del país que duraron desde última hora del domingo hasta la mañana del lunes, causando dos muertos. Guterres citó casos de violencia sexual, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos de los prisioneros de guerra documentados por la oficina de derechos humanos de la ONU. Denunció cómo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ahora cumple 75 años, ha sido “con demasiada frecuencia mal utilizada y abusada”. “Se explota para obtener beneficios políticos y es ignorada, a menudo, por las mismas personas”, dijo Guterres. “Algunos gobiernos la erosionan. Otros utilizan una bola de demolición”. “Este es un momento para situarse en el lado correcto de la historia”, dijo al Consejo, máximo órgano de derechos humanos de la ONU. Rusia se retiró de su puesto el año pasado en medio de un aumento de la presión internacional por la guerra en Ucrania. Sin embargo, las autoridades rusas han dado escasas muestras de estar reconsiderando su ataque a su vecino. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el lunes: “Ahora no vemos condiciones para un acuerdo pacífico”.

Crímenes de guerra en Ucrania Cerca de 150 altos dirigentes, entre ellos los jefes de la diplomacia de Francia, Irán y China, participarán en los encuentros del CDH hasta el jueves. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, hablará el lunes por videoconferencia. Esta previsto que el jueves intervenga el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. Pese a los llamados de las ONG, no es seguro que los diplomáticos abandonen la sala cuando hable el responsable ruso, como lo hicieron el año pasado cuando participó por videoconferencia el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, a modo de boicot. La invasión rusa de Ucrania estará en el centro de los debates. Al término de la sesión habrá una votación para continuar las labores de los investigadores del organismo sobre la antigua república soviética, que presentarán su primer informe el 20 de marzo, después de que en septiembre ya mencionaran posibles crímenes de guerra. La embajadora ucraniana Yevheniia Filipenko pide un “refuerzo” de la resolución, para que quede definido el mandato de los investigadores. Pero no está garantizado que el texto final refleje esta voluntad de Kiev, debido al posible bloqueo de otros países. “Vamos a tener que ser muy dinámicos y muy activos para que las otras resoluciones de países sean aprobadas y evitar que un eje China-Rusia-Irán-Venezuela-Cuba construya un muro antirresoluciones”, dijo a la AFP un diplomático europeo. En Irán, tras la represión de las manifestaciones desencadenas por la muerte en detención de la joven Mahsa Amini, está en juego el mandato del relator del país. “La prioridad es que el mandato sea prolongado. Pero la segunda prioridad es que el texto refleje la terrible degradación de la situación que se ha producido estos últimos meses desde el asesinato de Mahsa Amini”, aseguró un diplomático occidental.