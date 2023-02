Fue atacado, buscó ayuda y su auxiliador se desmayó; sobrevivió 10 horas con cuchillos clavados





27/02/2023 - 11:29:19

Opinión.- Alcides Mariategui Cayalo, un adulto mayor de 67 años, fue víctima de un cruel ataque y sobrevivió sin mayores complicaciones a pesar de recibir dos puñaladas en la espalda. La historia tuvo lugar el pasado viernes 24 de febrero en una comunidad de San Borja, Beni, al promediar el mediodía. El señor Alcides se encontraba lavando sus manos luego de cortar carne cuando otro hombre lo atacó clavando y dejando dos cuchillos en su espalda. Lejos de entrar en un estado de shock o de colapso por el dolor, la víctima fue a buscar la ayuda de un vecino de la comunidad, quien debido a la impresión se desmayó y no pudo auxiliarlo. "Yo había charqueado una carnecita, la salé y le puse limón, y estaba lavándome las manos cuando acordé que desde atrás me plantó los cuchillos", contó don Alcides, quien después de su primer intento de buscar ayuda finalmente la obtuvo del conductor de una camioneta que llegó a la comunidad llevando en una chata toros y guachas. El dueño de la camioneta condujo a don Alcides hasta la posta de salud del lugar, sin embargo, en el lugar no se encontraba el personal de salud, por lo cual tuvo que ser llevado hasta San Borja, donde recibió los primeros auxilios y se ordenó su inmediato traslado a Trinidad. Alcides Mariategui llegó a Trinidad pasadas las 22:00, después de haber pasado más de ocho horas con los objetos punzocortantes en su humanidad. En una intervención quirúrgica sin complicaciones, galenos lograron sacar las armas del cuerpo de la víctima, quien afirmó no tener ningún dolor a pesar de las lesiones sufridas. El supuesto atacante, Jorge G.A., quien sufriría de desórdenes mentales, fue capturado por vecinos del lugar y llevado a dependencias policiales para la investigación.