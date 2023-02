Casi el 95% de los postulantes quedaron sin cupo en las ESFM





Correo del Sur.- El pasado 11 de febrero se tomó el examen escrito de admisión a las Escuelas Superiores de Formación de Maestros (ESFM) del país y, de 56.304 postulantes, solo lograron ser admitidos 3.201, es decir, apenas el 5,6%, lo que significa que se quedaron sin cupo 53.103 (94,4%). La directora general de las ESFM, Mirtha Apaza, señaló en “Virtual Educa”, programa educativo que se emite los sábados de 9:00 a 10:00 por Correo del Sur Radio FM 90.1, que en la actualidad existen alrededor de 10.000 nuevos maestros egresados que esperan un ítem. “(Hay) aproximadamente 10.000 maestros titulados a nivel nacional que todavía no están consiguiendo trabajo. Son egresaros del 2011, 2012 y otros años posteriores”, denunció la autoridad. Apaza explicó que la mayoría de estos profesores “son los que no quieren ir a (trabajar a) lugares alejados, es decir a unidades educativas que se encuentran en comunidades de difícil accesibilidad o que no cuentan con electricidad, por lo que aguardan conseguir un ítems en la ciudad o en una zona cercana a su residencia. También señaló que hay una gran cantidad de maestros de más de 65 años de edad que “no quieren jubilarse” y, en ese sentido, continúan ocupando un espacio que, según su posición, debería quedar libre para un nuevo profesor. “PREOCUPANTE” Para la presidenta del Colegio de Pedagogos de Chuquisaca, Karina Durán, este panorama es preocupante y a la vez complejo. Sin embargo, lo considera consecuencia de un desorden en el sistema educativo nacional. Plantea un censo de maestros, entre otras alternativas de solución. “Es preocupante y complicado. Se tendría que hacer un análisis general de diferentes aspectos y tendría que haber un reordenamiento a partir de un censo”, declaró Durán a CORREO DEL SUR. Entre los temas que se deben tocar en ese análisis, señaló que existen varios casos en los que un maestro pasa clases en un aula con más de 45 estudiantes; dictan más de dos materias o, por último, rechazan jubilarse y continúan trabajando pese a su edad avanzada. Remarcó que estas situaciones también afectan a la calidad educativa. En ese sentido, Durán planteó un reordenamiento para ajustar algunos temas como determinar una sola cantidad de horas para todos los maestros, abrir más escuelas y dar “un ultimátum a los profesores que ya cumplieron su ciclo”. “Eso podría dar posibilidad de reordenar a la gente y dar acceso a nuevos profesionales; gente nueva, con más energía y creatividad, además actualizada en las nuevas tecnologías y formas de educación”, indicó. Agregó que la implementación de los nuevos contenidos a la malla curricular “es una llamada de atención, porque tendría que ser una oportunidad para pensar en los nuevos maestros y no solo cambiar la malla curricular”. ACTUALIZACIÓN La directora general de las ESFM de Bolivia, Mirtha Apaza, informó que, a causa de la implementación de los nuevos contenidos en la malla curricular del sistema educativo regular, se modificó la currícula de formación de los maestros, por lo que ahora “también se formarán en robótica, inglés técnico, ‘mate’ financiera, razonamiento lógico matemático, y otros”. Más de 53.000 aspirantes no fueron admitidos La directora general de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros (ESFM) de Bolivia, Mirtha Apaza, reveló en “Virtual Educa”, que se emite los sábados por Correo del Sur Radio FM 90.1, que de un total de 56.304 postulantes que rindieron la prueba de admisión, tanto en la modalidad “A” como en la “B”, solo lograron ingresar 3.201 a las 27 ESFM de los nueve departamentos. Es decir que quedaron fuera 53.103 aspirantes. Detalló que mediante la modalidad A, que es el examen escrito tomado el pasado 11 de febrero, ingresaron 2.481, mientras que por la B, que se divide en B1, B2, B3 y B4, se admitió a 720. “En la actualidad tenemos el requerimiento de maestros no en mucha cantidad, la convocatoria se elabora de acuerdo a las necesidades y demanda de la sociedad”, agregó Apaza. Dijo que cada cinco años se realiza una proyección de la demanda de maestros tomando en cuenta varios aspectos, entre ellos la cantidad de profesores que no cuentan con un trabajo y el crecimiento estadístico de los alumnos. Consultada sobre el por qué hay tanta expectativa de ingresar a la carrera del magisterio, Apaza respondió que se debe a que “no es una profesión libre, como en las universidades o institutos que tras egresar pueden elegir dónde trabajar o formar su empresa”, sino que los maestros están bajo la dependencia del Estado y es este el que debe darles trabajo.