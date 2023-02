Eva y Andrónico se asoman como opción electoral en medio de la pugna del MAS





27/02/2023 - 08:16:35

El Deber.- La alcaldesa alteña, Eva Copa, y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, son perfilados como una opción electoral o perfiles influyentes para los comicios generales de 2025. En el interior del partido oficialista, algunos miembros del bloque renovador del MAS ven a los dos políticos jóvenes como parte del gabinete de Luis Arce y David Choquehuanca en caso de ser reelectos. “En el MAS hay un punto que puede jugar a favor porque tiene una cantera de recambio político. En este tiempo se vuelve a hablar mucho de Andrónico y se menciona el posible regreso de Eva Copa al MAS. En el partido de Gobierno hay un fenómeno que es bastante curioso e interesante, y es el hecho que por fuera de los principales líderes, como Evo Morales, Luis Arce y David Choquehuanca, el MAS tiene una suerte de cantera de políticos con cierta proyección en el tiempo”, aseguró el politólogo Marcelo Arequipa. Enfatizó que las opciones electorales que se vaticinan como las candidaturas de Evo Morales, Luis Arce y posiblemente Copa- Andrónico deberán definirse en las elecciones primarias, ya que ve arriesgado y hasta nocivo que el futuro electoral se decida en un congreso. “El congreso es otro escenario, pero sería el más nocivo para el MAS, es decir, que se imponga una sola candidatura por congreso y que se vaya a primarias con una sola candidatura es hacer una simulación electoral. No sería un escenario de resolución de los problemas. Todo está supeditado a las primarias electorales”, dijo. Desde la renuncia de Copa al MAS por no haber sido elegida como candidata en 2020, se la notó cercana a Arce y a Choquehuanca desde 2021. Incluso desde mediados de junio del año pasado salió en defensa del jefe de Estado ante los ataques de Evo Morales. Recientemente, Copa y Choquehuanca se tomaron una fotografía en la Vicepresidencia tras una reunión de coordinación y también festejaron el carnaval disfrazados con un traje de pepino y Copa con un traje de la danza de los chutas. Desde la perspectiva del analista Carlos Cordero, la expresidenta del Senado y su sucesor pueden ser precandidatos y “figuras influyentes” para 2025 aunque no los visibiliza como presidenciales. “Quizás tengan la intención de ser parte de alguna candidatura, pero para senadores. Eva Copa podría ser candidata o precandidata, pero para ello no solo se requiere tiempo, juventud y ganas sino una organización política, mucho dinero y capacidad de movilización de gente. Ella es alcaldesa de El Alto, ese es un gran capital político, pero no es suficiente como para aspirar a la presidencia. Hubo muchos alcaldes que lo han intentado y la mayoría han fracasado”, sostuvo. Cordero agregó que el liderazgo de Morales es “indiscutible” y Arce podría ser el único que dispute ese lugar. En contraposición, el diputado del bloque renovador Rolando Cuéllar ve que el liderazgo de Evo está caduco y, por ello, apuesta por una segunda gestión de Arce y Choquehuanca. “La renovación en este momento se está transformando con nuevos actores políticos y apoyando la gestión de Lucho y David y se aplicará el artículo 168 de la Constitución para que continúen una gestión más”, manifestó. Sobre Copa y Rodríguez, dijo que le gustaría ver los como miembros del gabinete del segundo mandato de Arce. “No se olviden que gracias a la hermana Eva Copa se recuperó la democracia y se llevó adelante las elecciones de 2020. Ha cumplido un papel muy importante y ha sido una pena que el dictador Evo Morales no haya valorado el trabajo de Eva Copa y Andrónico Rodríguez”, lamentó y agregó que su colega del Legislativo aunque mantiene una postura imparcial, colabora que la gestión de Arce Catacora avance con normalidad. Los analistas Paul Coca, William Bascopé y José Velasco coincidieron con el vicepresidente del MAS, Gerardo García, al decir que es adelantado hablar de candidaturas o posibles cuadros ya que faltan dos años y medio para las elecciones. Sin embargo, el tema tomó relevancia porque este año se lleva a cabo el Congreso Nacional del MAS donde se definirá si ratifican a Morales como presidente del partido azul o surge un nuevo líder, hecho que podría reconfigurar el campo electoral de 2025. A esto se suma la proclamación de Evo como candidato del bicentenario y el respaldo de los renovadores hacia Arce. Pugnas de poder y medios Los politólogos ven que lo que sucede al interior del MAS desde mediados del año pasado no es una fractura sino una pugna de poder y conflictos internos entre algunos miembros. Mientras, los bloques masistas prefieren hablar de traición a su ideología. El jurista Paul Coca afirmó que al inicio hubo una pelea por cargos y que ahora se transformó en una pugna por quién tiene la administración del Estado. En ese entendido, ve que Morales busca recuperar el poder y usa los medios para conseguirlo como el ataque en redes sociales y denuncias mediáticas como penales. Para Marcelo Arequipa, se debe diferenciar entre la relación de Arce y Morales, entre quienes no ve intenciones de acercamiento y reconciliación. El otro escenario de conflicto es la Asamblea Legislativa donde considera que continuarán las peleas hasta que no se elijan y posesionen nuevas directivas en ambas cámaras. “Si las disputas son los puestos de poder y no es una disputa política ideológica, por ahora no veo que se resuelva en la Asamblea”, sostuvo. Rolando Cuéllar y Gerardo García ven las riñas como hechos irreconciliables ya que en medio está la traición. “Hay diferencias, pero no hay fractura, hay traidores”, se acusaron. El legislador manifestó que el inicio de las discusiones se produjo cuando Morales regresó de Argentina y, supuestamente, habría impulsado un revocatorio con dirigentes del bloque oriente. Asimismo, enumeró otros cuatro “golpes internos” que habría dado al actual Gobierno para desestabilizarlo. El segundo golpe sería la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas que data de la gestión de Morales “y que pusieron por debajo en la Asamblea y Morales dijo que con esta ley lo tumbo a Lucho”. También mencionó, un supuesto pacto del MAS con Creemos a través del asesor “en común”, Walter Chávez. La “autoproclamación” de Evo sería el cuarto y, finalmente, hacer inviable la Ley del Censo. Entre tanto, el exviceministro de Régimen Interior y Policía Nelson Cox lamentó que las sugerencias de Morales hayan sido “mal vistas”, pese a que es un “gran estadista”. Repudió que ahora haya una campaña de desprestigio contra el líder del MAS, a través de difusión de información falsa, ataques cibernéticos, clonación de perfiles y otros que tampoco se resuelven —desde su criterio— con la eliminación de cuentas reciente que hizo la empresa Meta que maneja Facebook, Instagram, WhatsApp y otras redes sociales. “Yo veo esta información de Meta como un falso positivo, porque esta semejante transnacional se hace a los puritanos realizando su limpieza porque si fuese esto cierto el perfil falso con mi nombre que han creado desde el Gobierno ya debería ser eliminado”, reclamó. Cox denunció que quienes estarían detrás de estas clonaciones de cuentas y ataques a Morales son los jefes de Comunicación de tres ministerios. Desde EEUU, se informó que la transnacional decidió la desactivación de 1.600 cuentas, páginas y grupos “vinculados con el actual gobierno boliviano y el partido MAS, incluyendo individuos que afirman ser parte de un grupo llamado ‘Guerreros Digitales’”, dice el reporte. El Gobierno rechazó el informe de Meta y cuestionó por fijar sanciones en contra de países que son de tendencia izquierdista. Los expertos consideran que los ataques y creación de cuentas falsas continuarán ya que es una estrategia creada durante el Gobierno de Morales contra los opositores, pero que ahora pasó a ser usada entre masistas que saben cómo funciona y de qué métodos utilizan. LUCHO Y DAVID A inicios de este mes, el presidente y vicepresidente lanzaron un spot que no es de gestión, sino una típica producción de campaña política, que indirectamente impulsa la reelección porque se escucha, al final, a un grupo de personas que exclaman “se siente, se siente, Lucho Presidente” y una canción que dice “Yo lucho por mi país, junto a mis hermanos Lucho y David”. EVO DEL BICENTENARIO Evo Morales no se hizo esperar con su respuesta ante el video lanzado por el Gobierno y posteó fotos donde aparece con un sombrero, un saco de aguayo, y una polera con su foto y un mensaje muy claro: “Evo Presidente 2025-2030”. De esta forma, se levanta la bandera a cuadros en la campaña para definir quién será el candidato del MAS en las elecciones próximas. Redes sociales de campaña, de apoyo y divulgación de contenidos contra bloques masistas Una página fue creada el 28 de julio de 2018 y desde ese tiempo no cambió el nombre. Es administrada por seis personas desde Bolivia y una desde Chile. El contenido que distribuye es de apoyo a Evo Morales, a los diputados y senadores denominados leales. Además comparte críticas que hacen otros al Gobierno, una de las más recientes es la cuestionada transmisión del Carnaval de Oruro por Bolivia Tv y a la viceministra de Comunicación. Grupos de respaldo al binomio Lucho y David En Facebook existen varios grupos que apoyan la gestión del presidente y vicepresidente. Normalmente comparten las publicaciones de ministerios, del perfil de Luis Arce y contenido favorable. El grupo Lucho y David un solo corazón Bolivia tiene al menos tres mil miembros, pero muestra algunas restricciones para entrar y se debe llenar un formulario con preguntas sobre la teoría del golpe y quiénes son los responsables. Piojo Cabrón y La Suchel, ataque a opositores La página el Piojo Cabrón fue creada en febrero de 2019 y no muestra administradores. Eso sí tiene más de tres mil seguidores. La página La Suchel 2.0 con 8.9 seguidores está inactiva desde 2021 aunque hay otras similares a esta de apoyo al Gobierno. El contenido que se difunde en ambas es de ataque a los líderes de oposición, a los legisladores de Comunidad Ciudadana y de Creemos, además del Comité Cívico. Soy un cocodrilo en Twitter El exviceministro Nelson Cox mencionó esta cuenta de Twitter que sería manejada presuntamente por el jefe de Comunicación del Ministerio de Gobierno. Este perfil tiene 8.994 seguidores y comparte contenido favorable al Gobierno. En una ocasión, el administrador publicó un análisis sobre cómo varias cuentas de militantes de MAS habrían sido eliminadas de forma masiva por el algoritmo de Facebook al detectar información falsa. Página Patria Grande en Facebook Esta página se identifica como un medio de comunicación y cuando una persona le da ‘Me Gusta’, Facebook advierte que emite contenido falso. En la foto de portada aparece Evo Morales y Álvaro García Linera, pero se difunde información de carácter internacional de países como Rusia, Estados Unidos y China. En cada foto se visibiliza un sello de agua que dice: Bunker Ana Karina García. Tiene 76.101 ‘Me Gusta’ y fue creada en 2018.