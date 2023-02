En 2022, el valor de la importación de diésel y gasolina se duplicó





27/02/2023 - 07:54:34

La Razón.- La importación de gasolina y diésel en la gestión pasada se ha duplicado respecto a 2021. Eso, a consecuencia de la elevación de los precios por la guerra entre Rusia y Ucrania que se inició el 24 de febrero de 2022. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las compras realizadas de gasolina durante el año pasado llegaron a 1,04 millones de toneladas, mientras que en 2021 se importó 739.805,6 toneladas, lo que muestra un crecimiento de 41%. Respecto al valor de las compras de gasolina, se registró un crecimiento de 110,9%. Según datos, en 2021 se adquirió el combustible por $us 622,7 millones, mientras que en 2022 la cifra llegó a los $us 1.313,5 millones. En el caso del diésel importado por el país, entre enero y diciembre de 2021, se llegó a las 2,01 millones de toneladas; en El precio de la gasolina y diésel se elevó debido a la guerra en Ucrania tanto, el año pasado se tuvo una cifra similar que llegó a los 2,1 millones de toneladas, un incremento solo del 3,7%. Mientras que el valor de la importación de ese combustible casi se duplicó llegando al 96,3%. De $us 1.500,4 millones en 2021 a los $us 2.944,7 millones durante la gestión pasada. El valor de las compras de estos carburantes son los más altos registrados, al menos desde 2012. En el tema de la gasolina, en 2016 fue el año que se demandó menos cantidad y se pagó menos por ese carburante. Lo propio ocurre con el diésel, en 2016 se pagó menos, aunque la cantidad se acercaba al millón de toneladas. El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, afirmó que “nunca en la historia (del país) habíamos importado tanto diésel y gasolina”. Desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se informó que la comercialización de combustibles en el territorio nacional registró un incremento durante el año pasado en relación a la gestión 2021. De acuerdo con la petrolera estatal, la comercialización de diésel por día aumentó en 10,8% y la de gasolina por día en 7,6%. DEMANDA. Durante 2021, la comercialización de diésel oíl subió de 5,7 millones de litros día a 6,3 millones de litros día durante el año pasado, en tanto que las ventas de gasolina especial aumentaron de 5,5 millones de litros por día en 2021 a 5,9 litros por día en 2022. En el caso del diésel, en el departamento de Santa Cruz se tuvo una demanda mayor en volumen que llegó a los 2,37 millones de litros por día, por encima de la gasolina, cuya demanda asciende a los 1,84 millones de litros por día.