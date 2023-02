En tres elecciones, la oposición tuvo al menos 60 reuniones fallidas de unidad





27/02/2023 - 07:26:13

Página Siete.- Durante los procesos electorales, para comicios nacionales del 2014 al 2020, líderes de oposición y organizaciones políticas tuvieron al menos 60 para lograr la unidad, la cuales fracasaron. Este tema entra en vigencia debido a que en pasados días políticos de oposición, como la expresidenta Jeanine Añez, y parlamentarios hablaron de que se debe ir en bloque para las elecciones del 2025 y así poderle ganar al Socialismo al Socialismo (MAS). Vladimir Peña, exjecutivo y exmiembro de Demócratas, reveló que para las elecciones del 2014 hubieron al menos 20 reuniones entre el extinto Movimiento Sin Miedo (MSM), Unidad Nacional (UN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC). “Hubieron reuniones permanentes y comisiones, en ese entonces no se pudo reunir a las tres siglas”, detalló. A las elecciones de ese año, UN y Demócratas fueron en bloque, con la alianza Unidad Demócrata (UD). Para los comicios fallidos del 2019, Peña indicó que hubo más de 30 diálogos entre UN, Demócratas, Comunidad Ciudadana (CC) y plataformas. “El panorama era más disperso, aparecieron nuevos candidatos, estaba Carlos Mesa, Víctor Hugo Cárdenas, se tuvo reunión con las organizaciones de Luis Revilla y Rodrigo Paz”, subrayó. El número de encuentros para llegar a una unidad en 2020 se redujo a más de 10. “El panorama fue más complejo y diverso, era difícil hablar de una alianza, pese a que hubo una reunión en el Comité Pro Santa Cruz”, dijo Peña. Claudia Bravo, exasambleístas y secretaria de Género de UN, rememoró que para las elecciones del 2014 no se pudo lograr la unidad porque el MSM y el PDC argumentaron que debía haber pluralidad de candidaturas. Afirmó que para el 2019 la organización de Mesa se calificaban como no políticos y decidieron ir solos. “No hubo un criterio de unidad, desde CC se decían no políticos, cuando todos somos políticos. El 2019 era la elección a ganar, pero no pudo darse la unidad, nosotros decidimos no participar en esa elección para que no haya más dispersión”, expresó. La exdiputada de UD Lourdes Millares dio a conocer que en 2019 fracasó la unidad por al menos tres factores. Primero, las listas de candidaturas a la Asamblea Legislativa. Segundo, Mesa “puso condiciones muy altas” y rechazó a los políticos. Tercero, intereses de cada una de las organizaciones políticas. “En esas elecciones hubieron equipos de avanzada para llegar a la unidad, el gran problema fue las condiciones que puso Carlos Mesa, quería un apoyo sin que participen los políticos. Mesa y sus asesores quisieron inventar la política de la noche a la mañana”, afirmó Millares. Al respecto, el exdirector de Estrategia de Campaña de CC Ilya Fortún resaltó el hecho de que Mesa siempre estuvo abierto a dialogar, pero no hubo una intención real de unidad de parte de los otros políticos. Sin embargo, reveló que en ese entonces se analizó que había apoyos que iban a restar. “Quien sostiene que la unidad es la única mañera de derrotar al MAS se equivoca, en 2019 Carlos Mesa no fue con una coalición y obligó a Evo Morales a hacer un fraude electoral. En esa elección no hubo una unidad, en esa elección la estrategia marcaba que la unidad de Mesa con algunos políticos no era electoralmente favorable”, argumentó. Millares manifestó que para la elección del 2020 la candidatura de Añez, la postulación Luis Fernando Camacho y nuevamente las condiciones de Mesa hicieron que la oposición no vaya en bloque. “CC dio por sentado que ellos debían ser los únicos, otro error fue la postulación de Añez y el factor Camacho restó el voto cruceño”, sostuvo. El senador de Creemos Erik Morón recordó de Camacho fue el único que puso a disposición su candidatura. Aseveró que los intereses personales del resto de los políticos hizo que no se diera la unidad en 2020. “Camacho fue el único que puso, con nota firmada, su candidatura a disposición. Añez candidateó y fue parte del quiere de la unidad porque ya habían estructuras conformadas. Camacho quiso la unidad, fueron los otros políticos que no quisieron dejar sus intereses personales de lado”, expresó. Unidad Peña, Millares, Bravo y Morón coincidieron en que la unidad de la oposición para las elecciones del 2025 debe ser en base a un proyecto político y no a una candidatura. Aseveraron que será importante que cada uno de los líderes de las organizaciones políticas deje sus intereses de lado para poder generar un bloque que le pueda ganar al MAS en 2025.