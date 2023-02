Funcionario que retiró la silla a Evo denuncia que su esposa e hijo fueron chicoteados





26/02/2023 - 19:06:43

Página Siete.- Martín Choque Condori, el encargado de Culturas del municipio potosino de Uncía que el pasado jueves retiró la silla en la que se iba a sentar el jefe del MAS, Evo Morales, denunció que su esposa e hijo fueron expulsados a “chicotazos” de un cabildo en la localidad de Cala Cala. Lo hizo este sábado en declaraciones a la Agencia de Noticias Fides (ANF) donde contó que las autoridades originarias del Ayllu Pucara Layme convocaron al encuentro abierto donde determinaron la expulsión de Choque Condori por el desaire al líder del Movimiento Al Socialismo (MAS). “La mañana del sábado convocaron a un cabildo abierto, pero no era tal porque solo era de la línea de Evo. Mi esposa y mi hijo fueron a ese cabildo, pero los sacaron a chicotazos, los discriminaron y todo eso ha sido impulsado por las autoridades que son seguidores del Evo”, contó a la ANF. Lamentó las agresiones y amenazas que recibe su familia. “Estamos totalmente lastimados, discriminados. Parece que no tenemos derechos para expresarnos, para defender nuestra cultura libremente”, dijo. El mismo Choque Condori, el día en que retiró la silla a Morales, fue golpeado por allegados al expresidente. Reiteró que tomó esa actitud en defensa de una actividad cultural que Morales politizó. “Yo como funcionario público he defendido la festividad, él (Evo) ha llegado con su banderita para hacer campaña y yo tenía que defender la actividad. Vino a provocarnos con su bandera política, eso no está bien. El Ministerio Público debería tomar acciones por hacer campaña anticipada”.