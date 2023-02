ASFI sobre los dólares: El sistema financiero boliviano es solvente, estable y goza de gran fortaleza





26/02/2023 - 19:01:49

El director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, aseguró este domingo que el sistema financiero continúa en la senda de crecimiento y acompaña la reactivación de la economía boliviana. De acuerdo con el ejecutivo, en términos de los depósitos se ha superado los Bs 224.000 millones, con una tasa de crecimiento de 6,1% que ha permitido financiar proyectos y una serie de actividades productivas. “Como autoridad del sistema financiero puedo asegurar con contundencia que el sistema financiero es totalmente solvente, es estable, goza de una fortaleza que le permite tener un elevado nivel de confiabilidad”, señaló en entrevista con la estatal Bolivia Tv. Yujra aclaró, en ese marco, que la ASFI no emitió ninguna instrucción a las entidades de intermediación financiera para que establezcan restricciones en las transacciones en dólares americanos. La ASFI, de acuerdo con su director, no tiene atribuciones ni competencias para asumir tal determinación. “No tenemos facultades ni atribuciones legales, nosotros no podríamos emitir una disposición de esa naturaleza”, remarcó. Recordó que los depósitos en el sistema financiero representan el 86% en la divisa nacional, el 92% de las cuentas “están expresadas en bolivianos” y el 99% de los créditos son, también, en bolivianos. “Entonces, básicamente, el sistema financiero opera con la moneda nacional”, reafirmó. Dijo a la población no dejarse sorprender por comentarios infundados y malintencionados que buscan generar un ambiente de incertidumbre innecesario. Ratificó que el sistema financiero se mantiene sólido, solvente y no presenta ningún tipo de inconvenientes en el cumplimiento de sus actividades cotidianas.