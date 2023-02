Evo denuncia que Alcón cobraba comisiones de 50% por publicidad para financiar cuentas





26/02/2023 - 18:57:06

El Deber.- El expresidente Evo Morales denunció que la Viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, cobraba el 50% de comisiones por contratos de publicidad y que con eso pagaba de forma oculta las cuentas falsas que Facebook detectó y eliminó. Señaló que también es parte de este esquema el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y que el ministro de Justicia, Iván Lima se reunió con allegados al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a los que les prometió liberarlo, porque cambiará la acusación de terrorismo por genocidio. Además de quitarle la sigla al MAS para que Morales no sea presidente y pidió que lo procesen fuera del país. La casa matriz de la red social informó el jueves que desmanteló 1.600 redes de cuentas falsas en Bolivia con dos millones de seguidores, usadas para difundir mensajes oficialistas y desacreditar a opositores “Nos ha sorprendido que la misma empresa de Facebook informe y condene. No es que no sabíamos, sí sabíamos, y no podía entender, de forma muy sincera, algunos de manera muy cobarde, de forma oculta y sucia, nos atacaban. En algún momento fue contra la derecha, la oposición, pero principalmente contra los dirigentes del MAS-IPSP, contra el trópico de Cochabamba”, dijo en su programa semanal el radio Kausachun Coca. Precisó que desde septiembre del año pasado “de frente y valientemente decidimos defendernos y decir la verdad. Con esto llegó la verdad. Tenemos la razón. Facebook destaca 1.600 cuentas falsas desactivadas pro gobierno con dos millones de seguidores”, aseguró. Morales se mostró sorprendido porque la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, hubiera declarado que Facebook no informó al Ejecutivo de esta situación. “Dijo que mínimamente debieron hacer las consultas a un gobierno elegido democráticamente para ver si existen o no vínculos con instancias del Gobierno nacional. ¿Querían que les avisen para desactivarlos? Por supuesto, es clarísimo, los llamados guerreros digitales, para mí son mercenarios digitales. Todo es mentira, mentira, mentira, especialmente contra Evo Morales. Hablemos la verdad. Yo siempre digo tarde o temprano se sabe”. Evo sentenció que “sabe cómo sacan plata, quién paga. Sé de qué canal saca la Viceministra de Comunicación, cuánta plata para pagar ocultamente estas cuentas. No están facturando, por decir a vos te doy por publicidad $us 100 mil, pero tienes que devolverme $us 50 mil y después pagar a sus supuestos guerreros digitales que hacen guerra sucia. Yo aguanto, no digo nada públicamente. Pero ahora, lo dice la empresa. ´ Además, manifestó que esto también viene del Ministerio de Gobierno. "Algunos hermanos de esa repartición vienen a comunicarnos hasta el trópico de Cochabamba: el ministro (Eduardo del Castillo) hizo hacer esto contra vos, estos son los planes que tiene. No me invento, sus funcionarios nos avisan. El plan negro sigue en ejecución aunque intenten negarlo y estas cuentas falsas es parte de eso. El pueblo juzgará”. No termina ahí, “el Ministerio de Justicia se reunió las semanas pasadas con la gente de (Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando) Camacho. Señalaron que el proceso contra terrorismo se caerá y comenzará proceso por genocidio. ¿Qué están diciendo?, ¿eso significa que saldría liberado? Segundo, Evo no será candidato a la presidencia porque le vamos a quitar la sigla y lo peor que pidió el Ministro de Justicia, que la gente de Camacho procese a Evo en el exterior. ¿De qué pueden procesarme?, información totalmente cruzada. Claro algunos ministros no son militantes, nunca lucharon por Bolivia. Son nuevas generaciones, saludamos, respetamos, excelente, pero no reconocer tanto esfuerzo, lucha y sacrificios desde los 80, desconocen todo eso y ahora sin ser militantes atacan al MAS-IPSP”. Dijo también que “eso no es bueno. Sólo se sabe eso y conozco cómo montan algunos trabajos sucios. Algún momento dije que hay compañeros que están dentro de los ministerios, vienen hasta el trópico, llaman por teléfono, algunos lo hacen desde el celular de su esposo, esposa o hijos, porque hay seguimiento y control. No sé si eso se hacía en tiempos neoliberales. Tal vez en tiempos de las dictaduras militares, un control total”. Aseguró que Evo Morales no tiene pisada en los ministerios, ni en algunas alcaldías. “Incluso si es que Evo Morales es contacto en alguna red social, cierran las puertas, así pasa. Ahora si en tu perfil estás con Lucho o con David, puertas abiertas. A ese extremo se está llegando”.