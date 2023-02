Bolivianos en Turquía: Rita escapó en la oscuridad y su vecino murió sepultado





26/02/2023 - 09:02:58

Página siete.- Rita Vaca Vargas, de 34 años, sintió un primer temblor en su departamento de cuatro pisos en Hatay, una de las provincias de Turquía. Tomó a sus tres hijos y antes de que se produzca el segundo movimiento, todos escaparon de su departamento con la ropa de dormir que llevaban. Cuando estaban en las escaleras se apagó la luz y comenzaron los gritos. Apenas llegaron afuera vieron cómo se desplomó su edificio y sepultó a uno de sus vecinos. “Abracé lo más fuerte que pude a mis hijos, levanté al más pequeño (de cuatro años) porque gritaba de miedo. Salimos del departamento y cuando llegamos a la gradas se cortó la luz. No sé cómo bajamos pero logramos salir y cuando estuvimos afuera fue cuando cayó la casa”, contó Rita, aún impresionada por el terremoto del pasado 6 de febrero que asoló el sur de Turquía y el norte de Siria y dejó, al menos, 44 mil muertos. Rita llegó al aeropuerto Viru Viru la madrugada de este sábado junto con sus tres hijos: Alexis de 16, Nasira de 12 y Kenal de 4 años, para reencontrarse con su padre y hermanos después de 10 años de ausencia. La noche del 6 de febrero Rita despertó gracias al sonido de un mensaje que llegó al celular de su hijo mayor. “Si no escuchaba eso no me iba a levantar y de un momento a otro todo se movió. Me senté en la cama y esperé. Así que vino el segundo temblor más fuerte que el primero y ahí no esperé más porque fue horrible”. La mujer vivía en el segundo piso de un edificio de cuatro plantas. “La casa se movió y lo único que hice fue pensar: Dios mío hasta aquí llegamos. Abracé a mis hijos y no sé cómo logramos salir. Había unas personas que conocía del piso de abajo; ellos no salieron y murieron. Pero las otras familias dejaron sus departamentos y salieron. Era un griterío de gente, ver cómo se deshacía el edificio”. Rita es oriunda de Santa Cruz y viajó hasta ese lejano país porque se casó con un turco. Tuvo tres hijos, de los cuales dos de ellos son de nacionalidad boliviana y la menor, de cuatro años, de nacionalidad turca. Hace algunos meses se separó de su pareja, quien se fue a Catar, por lo que ahora ella es la cabeza de su hogar. Rita contó que su pareja salió hace dos meses a trabajar a otro país y ella estaba al cuidado de sus hijos. Trabajó en un supermercado por un tiempo, pero el terremoto la dejó sin ninguna posesión. Buscó ayuda y gracias a una institución de apoyo se contactó con el embajador de Bolivia en Turquía, Édgar Sejas, quien acudió al lugar para socorrer a los cuatro integrantes de esta familia. Los trasladó hasta un hotel en Ankara, que fue dispuesto por el Gobierno turco, donde estuvieron refugiados. Ella contó que “no se puede salir de Turquía”, las vías están destrozadas por el temblor. “Viviré en la casa de mis padres para comenzar de cero, comenzar de nuevo una nueva vida”, afirmó ayer después de reencontrarse con sus seres queridos. La esperaron con carteles y se dieron un abrazo después de una década. José Luis Vaca contó la incertidumbre que vivió tras las primeras noticias del terremoto en Turquía y contó que regresó a la vida cuando se enteró que su hija y nietos no tenían ninguna lesión. “Ahora te irás a la casa, con tus hermanos a comenzar de nuevo. Doy gracias a Dios que estén con vida”, le dijo al llegar. La viceministra de Gestión Institucional y Consular, Eva Chuquimia, relató que tiene otros seis casos más por atender. Dos de ellos en Siria y otros cuatro en Turquía. “Al igual que Rita (debemos reunir) toda la documentación, los itinerarios de salida de Turquía y (esto último) está complicado. No sólo por los costos, sino por la situación que conocemos. Rita es la primera familia que pudo llegar por gestiones de la Cancillería”.