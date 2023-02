Evo denuncia que el Gobierno pagó las 1.600 cuentas falsas en redes sociales, que lo atacaba por ahí y Alcón lo desmiente





26/02/2023 - 08:36:50

El Deber.- El expresidente Evo Morales denunció este sábado que la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, y la jefe de gabinete del Ministerio de la Presidencia, Ángela Cáceres pagaron por las 1.600 cuentas falsas que Meta, la casa matriz de Facebook e Instagram, desarticuló; sin embargo, Alcón desmintió categóricamente que se utilicen recursos del Estado en algo así. El líder del MAS, a través de su cuenta de Twitter, señaló que “el caso de las cuentas falsas desarticuladas por Meta debe ser investigado. Tenemos información que los pagos venían de Gabriela Alcón y Ángela Cáceres (Jefa de Gabinete del Ministerio de la Presidencia). Ahora entendemos de dónde venían los ataques a mi persona“, escribió. Luego complementó: ”Me permito aclarar como presidente del MAS que repudiamos este tipo de accionar y solicitamos explicación de las autoridades involucradas. Las redes sociales deben ser un instrumento de expresión que promueva el diálogo político”. Evo Morales aseguró “a la opinión pública que estas cuentas desarticuladas no tienen vinculación con el MAS-IPSP y que es responsabilidad del Gobierno aclarar estos hechos, así como responder la razón de este proceder”. La viceministra Alcón no tardó en responder por la misma red social. “Desde el Viceministerio de Comunicación, en el marco de nuestras atribuciones y competencias, disponemos de cuentas oficiales en redes sociales que se encuentran funcionando con plena normalidad”. Luego aclaró que el Gobiero concentra su labor “en la difusión de la gestión de gobierno. Desmentimos categóricamente el uso de recursos del Estado en fines que no se enmarquen en nuestras competencias”. La casa matriz de la red social informó este jueves que desmanteló redes de cuentas falsas en Cuba y Bolivia, que vinculó con los gobiernos de ambos países y que eran usadas para difundir mensajes oficialistas y desacreditar a opositores, reportó la agencia AFP. Ben Nimmo, líder global de Inteligencia sobre Amenazas de Meta, en una videoconferencia con la AFP, relató que en el caso de Bolivia la indagación llevó a nexos con el gobierno de izquierda, con el partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) tras su regreso al poder en 2020 y un grupo autodenominado “Guerreros Digitales”, precisó.